Роднянского, Пономарева и Зыгаря признали иноагентами Минюст включил в реестр иноагентов Роднянского, Зыгаря и Пономарева

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александр Роднянский

Минюст включил в список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева и еще шестерых человек, следует из данных на сайте ведомства. В реестр СМИ-иноагентов включили журналиста и писателя Михаила Зыгаря. По данным ведомства, они занимались политической деятельностью и получали доходы с Украины.

Также в реестр физлиц-иноагентов попала вдова миллиардера Босов Катерина, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия Шадрина) и Александр Плющев, политик Семен Кочкин, активист Руслан Габбасов и гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Р» и расследователь Илья Шуманов.

В рамках закона о физлицах-иноагентах внесенные в соответствующие списки люди должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях по тратам денежных средств и использования иного имущества, полученных от зарубежных источников.

Закон также обязывает их указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. В случае неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность, также не исключена возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Иновещание». Его учредил политолог Валерий Соловей (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). В документе также сказано, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьевым требований закона для иностранных агентов, «направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».