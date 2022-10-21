Минюст включил «Иновещание» в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Иновещание». Его учредил политолог Валерий Соловей (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Иновещание». <...> Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Соловьем Валерием Дмитриевичем, — говорится в сообщении ведомства.

В документе также сказано, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьевым требований закона для иностранных агентов, «направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

Соловей в своих социальных сетях информацию о внесении «Иновещания» в реестр СМИ-иноагентов пока не комментировал.

В феврале 2022 года в квартире политолога прошли обыски, а самого общественного деятеля вызвали на допрос в Следственный комитет. Оппозиционный политик Эльвира Вихарева тогда предположила, что оперативные мероприятия могли быть связаны со стримом на ее канале, где политолог довольно часто выступал с колкими комментариями.