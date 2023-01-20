Роднянского сравнили с Герингом после его слов о поведении ВС РФ на Украине Депутат Журавлев ответил Роднянскому на его слова про воровство российских солдат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Роднянский

Слова кинопродюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), о том, что российские солдаты занимались воровством на Украине, похожи на риторику военного деятеля нацисткой Германии Германа Геринга, сообщил NEWS.ru первый зампредседателя Комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Депутат напомнил, что Геринг во время Второй мировой войны распространял слухи о том, что в Красной армии «воюют только плохо обученные 16-летние подростки». Однако затем, подчеркивает Журавлев, Германия была разгромлена под Сталинградом.

Геринг в 1943 году тоже на голубом глазу говорил, что Красная Армия состоит из шестнадцатилетних подростков и плохо вооружена. И это, между прочим, в то время, когда как раз заканчивался разгром Вермахта под Сталинградом. Украинских нацисты еще раз подтверждают свою идентичность к нацизму, если пришлось вынимать из гитлеровских шкафов такие запылившиеся методички. Таким персонажам никогда особо веры-то и не было, — сказал депутат.

Журавлев также отметил, что Роднянский к «шестому десятку» вспомнил о своем украинском происхождении, одновременно с этим «устроив своего сына на работу в администрацию президента Украины». Парламентарий заметил, что продюсер до этого получал деньги из российского бюджета на свои фильмы, на которые «без рвотных порывов смотреть невозможно».

Человек, сделавший своей профессией русофобию, не мог не вспомнить о способах, которыми пользовались немецкие нацисты. Тем более, и первый свой капитал Роднянский каким-то образом сколотил в Германии, а значит, хотя бы читать-то по-немецки точно умеет, — добавил Журавлев.

19 января в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Роднянский заявил, что в первые дни проведения спецоперации российские солдаты занимались воровством среди мирного населения на территории Украины.

21 октября Минюст России включил Роднянского в список физлиц-иноагентов. По данным ведомства, он занимался политической деятельностью и получали доходы с Украины.