Стало известно будущее «Нон-стоп продакшн» после ухода Роднянского

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Роднянский

После ухода режиссера и продюсера Александра Роднянского из «Нон-стоп продакшн» в кинокомпании сменится набор фильмов, так как авторское кино он «забрал с собой», заявил RTVI эксперт в киноиндустрии. Поэтому теперь репертуар фирмы станет значительно проще.

Набор фильмов там сменится очевидно, потому что он слишком зависел от личности Роднянского. То есть всякого смелого авторского кино там не будет, потому что он его, можно сказать, забрал с собой, — отметил он.

Кроме того, уехавшие из страны автор «Тесноты» и «Дылды» Кантемир Балагов, режиссер «Левиафана» и «Нелюбви» Андрей Звягинцев, а также постановщик «Разжимая кулаки» Кира Коваленко планируют продолжить сотрудничать с компаниями Роднянского за границей.

Сейчас Александр Роднянский, по словам другого источника телеканала, работает над сериалом о Владимире Путине и его окружении, основанного на книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать», а также занимается англоязычным проектом Андрея Звягинцева.

После ухода продюсера у «Нон-стоп продакшн» остаются в России действующие обязательства. Например, после заключения договора со стриминговой площадкой Okko компания должна была выпустить не менее восьми проектов в течение четырех лет, включая экранизацию бестселлера «Код Дурова» по книге Николая Кононова, сериал о создании соцсети VK и мессенджера Telegram.

При этом фирма не входит в число компаний с приоритетным госфинансированием, так как несколько лет назад Фонд кино вывел компанию из числа «лидеров индустрии». Сам Роднянский тогда был выведен из Экспертного совета Фонда кино. По словам эксперта, Роднянский хотел полностью исключить господдержку. Последний проект, на который его фирма просила государственные деньги в порядке дофинансирования — это «Чернобыль» Данилы Козловского.

Я не думаю, что Роднянский будет как-то негласно руководить компанией через Мелькумова, ему это не нужно, скорее он действительно сосредоточится на зарубежных проектах, — добавляет эксперт.

Новым владельцем «Нон-стоп продакшн», как сообщает RTVI, стал бизнес-партнер бывшего гендиректора фирмы Александра Пономаренко, а конечным бенефициаром компании может стать продюсер и основатель «Нон-стоп продакшн» Сергей Мелькумов.

Ранее стало известно, что продюсер Александр Роднянский больше не является владельцем российской киностудии «Нон-стоп продакшен», выпустившей такие фильмы, как «Левиафан», «Чернобыль», «Нелюбовь». Дела в России он решил прекратить из-за спецоперации на Украине. Об отказе работать в РФ Роднянский заявил еще в середине июня. По его словам, он будет помогать украинским режиссерам интегрироваться в международный кинематограф.