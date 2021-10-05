16+

Рубрики

Медиа

Архив

Бросили «Вызов» миру: как Пересильд и Шипенко готовились к полёту на МКС
Культура

Бросили «Вызов» миру: как Пересильд и Шипенко готовились к полёту на МКС

12:20, 05 октября 2021
Фото: РКК
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

5 октября 2021 года войдёт в историю мировой космонавтики и кинематографа. Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко впервые отправляются на орбиту, чтобы снять художественный фильм «Вызов». Командиром корабля стал космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который также исполнит в картине одну из ролей.

Киногруппа проведёт на МКС 12 дней, после чего, по плану, должна вернуться на землю. Предполётная подготовка Пересильд и Шипенко заняла четыре месяца, они тренировались в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. На космодроме Байконур киноэкипаж провожали семьи участников экспедиции, а также инициаторы проекта — гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кадры подготовки и проводов Пересильд, Шипенко и Шкаплерова в космос — в галерее NEWS.ru.

Дублирующий и основной экипаж

РКК

Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст на пресс-конференции

Роскосмос

Юлия Пересильд и Константин Эрнст

ЦПК/Роскосмос

Основной и дублирующий экипажи на пресс-конференции

Роскосмос

Сохраняя космические традиции

ЦПК/Роскосмос

В центре подготовки космонавтов

ЦПК/Роскосмос

В центре подготовки космонавтов

ЦПК/Роскосмос

Предполетная проверка

ЦПК/Роскосмос

В центре подготовки космонавтов

ЦПК/Роскосмос

Стартовая площадка

РКК

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео