Бросили «Вызов» миру: как Пересильд и Шипенко готовились к полёту на МКС

27 сентября на Новодевичьем кладбище состоялась церемония открытия памятника на могиле народного артиста СССР Олега Табакова. Больше трёх лет после смерти актёра монумент не могли установить по разным причинам, в том числе связанным с пандемией. Режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал в Сети фотографии памятника, отметив, что появился он «тихо, без шума». Режиссёр призвал почитателей творчества Табакова прийти на Новодевичье кладбище и вспомнить артиста.

27 сентября на Новодевичьем кладбище состоялась церемония открытия памятника на могиле народного артиста СССР Олега Табакова. Больше трёх лет после смерти актёра монумент не могли установить по разным причинам, в...