Бросили «Вызов» миру: как Пересильд и Шипенко готовились к полёту на МКС

5 октября 2021 года войдёт в историю мировой космонавтики и кинематографа. Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко впервые отправляются на орбиту, чтобы снять художественный фильм «Вызов». Командиром корабля стал космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который также исполнит в картине одну из ролей.
Киногруппа проведёт на МКС 12 дней, после чего, по плану, должна вернуться на землю. Предполётная подготовка Пересильд и Шипенко заняла четыре месяца, они тренировались в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. На космодроме Байконур киноэкипаж провожали семьи участников экспедиции, а также инициаторы проекта — гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кадры подготовки и проводов Пересильд, Шипенко и Шкаплерова в космос — в галерее NEWS.ru.
Дублирующий и основной экипаж
РКК
Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст на пресс-конференции
Роскосмос
Юлия Пересильд и Константин Эрнст
ЦПК/Роскосмос
Основной и дублирующий экипажи на пресс-конференции
Роскосмос
Сохраняя космические традиции
ЦПК/Роскосмос
В центре подготовки космонавтов
ЦПК/Роскосмос
В центре подготовки космонавтов
ЦПК/Роскосмос
Предполетная проверка
ЦПК/Роскосмос
В центре подготовки космонавтов
ЦПК/Роскосмос
Стартовая площадка
РКК