20 потомков Высоцкого: кем стали дети и внуки барда, как они выглядят Наследники Владимира Высоцкого живут в России и США, среди них есть юристы, переводчики, врачи и даже иудеи

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий ушел из жизни почти 43 года назад, но он остается с нами в своих песнях, фильмах и, конечно, детях и внуках. Число прямых потомков барда превышает 20 человек. Они живут в России и США, среди них есть юристы, переводчики, врачи и даже иудеи. К 85-летию со дня рождения поэта NEWS.ru рассказывает о судьбах продолжателей рода Высоцкого и объясняет, почему все они, кроме сына артиста Никиты, предпочитают держаться в тени.

Никита счастлив в третьем браке

Актер, сценарист Никита Высоцкий — самый известный представитель династии. Именно он стал автором сценария фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», в котором и должен был сыграть главную роль, но сам снялся с забега, попросив уничтожить все пробы и уступив место Сергею Безрукову. Тот, по мнению Никиты Владимировича, был куда более органичен в образе его отца.

В публичном поле младший сын артиста выступает официальным представителем семьи, руководит государственным музеем Владимира Высоцкого на Таганке и курсом режиссеров драмы в Московском институте культуры. Его крайняя работа — фильм и сериал о декабристах «Союз спасения. Время первых», где он выступил сразу в трех качествах — сценариста, режиссера и актера.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Никита Высоцкий

Несмотря на ранний развод родителей в 1970 году, никакой обиды по отношению к отцу, вспоминает Никита, дети не испытывали. Мать, актриса Людмила Абрамова и не думала препятствовать их общению, Высоцкий постоянно финансово поддерживал семью и в перерывах между гастролями приезжал к детям. Правда, это было не слишком часто: если на момент знакомства с Абрамовой Высоцкий, по словам Никиты, был «бедным безработным, на котором практически поставили крест», то после рождения сыновей его уже знал весь СССР.

Они развелись не из-за денег, мама не из тех, кто стал бы пилить по этому поводу. Она восхищалась талантом отца и верила в него, — рассказывал Никита Владимирович в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».

Из-за повышенного внимания к фамилии Никита и его старший брат Аркадий некоторое время подписывали школьные тетради фамилией Абрамов. Однажды Владимир Семенович увидел это и, как говорил Никита, «не пришел в восторг от педагогического приема матери».

Личная жизнь сына Высоцкого складывается непросто. Он довольно рано, перед самым уходом в армию стал отцом и был вынужден искать способы содержать семью. Старшего сына Никита Владимирович назвал в честь деда Семеном — он окончил юридический факультет МГУ. Средний сын Даниил выбрал профессию переводчика.

Фото: Кадр программы «Пока все дома» Никита Высоцкий с матерью Людмилой и сыновьями Семеном (слева) и Даниилом (справа), 2007 год

Сейчас Никита Высоцкий женат в третий раз. Его избранницей стала актриса, певица Наталья, с которой он познакомился на одном из мероприятий в музее отца.

Главное, я даже телефона у Наташи не взял после первой встречи, но потом нашел номер и позвонил. Дальше наши отношения не пошли, потом я опять звонил... Мы непросто сходились, в основном из-за того, что я думал, что, наверное, не судьба мне в третий раз построить семью. А сразу стало понятно, что Наташа — это что-то серьезное, — признавался Никита в программе Тимура Кизякова «Когда все дома».

Пара воспитывает трехлетнего сына Виктора и девятилетнюю дочь Нину, названную в честь матери Высоцкого Нины Максимовны. Девочка учится во втором классе, занимается танцами, но родители единогласно выступают против ранних съемок артистичной Нины в рекламе или кино. По мнению отца, надо «беречь детей от взрослой жизни».

Мы с Никитой занимаем такую позицию, что детство должно быть счастливым. Ты не знаешь, что ждет человека в будущем, поэтому, пока он маленький, пусть он будет весел, играет, с трудностями не надо сталкивать заранее, — считает Наталья.

Первые годы новая семья Никиты Высоцкого жила в съемной квартире, а затем переехала в ту, что принадлежала Владимиру Семеновичу. Как объяснял сын барда, после смерти отца квартира «выталкивала» его. И только после того, как он в очередной раз приехал проверить жилье с женой и дочерью, вооруженной пакетом игрушек, которых она ловко «расселила» на имеющихся квадратных метрах, семья почувствовала себя комфортно и решила вить гнездо на Малой Грузинской.

Аркадий назвал сына в честь брата

Появившийся на свет в 1962 году Аркадий стал первенцем Высоцкого. По воспоминаниям Людмилы Абрамовой, поэт был настолько счастлив, что от избытка чувств... залез на фонарный столб рядом с роддомом, самостоятельно добравшись до уровня четвертого этажа.

У Володи было несколько феноменальных штучек, которые больше никто не мог исполнить. Он сбегал по лестнице, не перебирая ногами: скатывался, как на коньках. Он жарил цыплят табака на газовой четырехконфорочной плите на четырех сковородах, вскакивая на них и отбивая чечетку вместо груза. И лазил по деревьям и столбам: чем выше, тем лучше. Он связывал ремнем руки по ту сторону столба и вот так, складываясь и распускаясь, добрался к окошку четвертого этажа роддома, где появился Аркаша, — рассказывала Людмила Абрамова.

Аркадий Высоцкий, как и брат, стал преподавателем и сценаристом. По его произведениям были сняты такие сериалы, как «Батюшка», «Неотложка», «Чисто московские убийства», «Березовая роща» и другие. У старшего сына Высоцкого пятеро детей от трех браков: дочери Наталья и Мария, сыновья Михаил, Владимир и Никита, названный в честь младшего брата.

Фото: Кадр программы «Пока все дома» Аркадий Высоцкий с сыном Никитой и младшими детьми Михаилом и Марией, 2007 год

На самом деле у нас с Аркадием были разные периоды отношений. Когда родился Никитка, мы действительно были в восторге друг от друга. Кстати, из-за меня нескольких детей Никитами назвали, в частности — сына Миши Ефремова, который тоже стал актером, — отмечал Никита Высоцкий.

На двоих у сыновей Владимира Высоцкого девять детей, но именно Никита является лицом династии. Оказывается, беречь членов семьи от излишнего внимания прессы и поклонников барда было общим решением братьев.

Я просто по себе знаю, что внимание и любовь, когда они [адресованы] не к тебе как к личности, а к тебе из-за отца, а к ним (внукам Высоцкого. — NEWS.ru) — из-за деда, из-за фамилии, это вещь, на которую очень легко купиться. Очень легко себя убедить: я в обойме. Я хочу, чтобы наших детей и внуков любили такими, какие они есть. Мы все — мои и Аркашины дети — носим фамилию Высоцкого и гордимся ею. Но если о нем спрашивает телевидение, журналисты — надо, чтобы отвечал кто-то один. Передоговоримся, решим передоверить эту функцию кому-то из моих или Аркашиных сыновей — значит, будет он [представлять семью]. А сейчас я, — объяснял Никита Высоцкий.

Как внучка Высоцкого сменила веру и имя

Самая витиеватая судьба в семье Высоцких выпала на долю старшей дочери Аркадия Натальи. Девушка рано уехала в Америку вместе с матерью и братом, долго искала себя, но в конце концов нашла счастье и родила семерых детей. Правда, для обретения гармонии ей пришлось сменить веру и имя.

Наама (Наталья) Теплицкая родилась в Москве вскоре после смерти деда, в 1981 году. Брак родителей продлился недолго. Свое детство она вспоминает как период одиночества и постоянных напоминаний о родстве с Владимиром Высоцким.

Лично я деда не знала, я родилась через год после его смерти. Я тосковала по отцу, но родители не ладили, и я его редко видела. Разбитая семья, ни бабушек, ни дедушек, никто не участвовал в нашей жизни, одна мама. И при этом мне все время про деда напоминали, от этого было невозможно никуда деться. Я тогда только это и слышала. И мне это было неприятно, я пыталась от этого избыточного внимания убежать. Тем более что часто это ставилось в укор: «У тебя такая фамилия, как ты можешь так плохо учиться!» — отмечала внучка барда.

В 1996‑м мать увезла Наталью в США, где она вскоре попала в жуткое ДТП.

В 18 лет я попала в аварию и чудом осталась жива. Я ехала по шоссе с очень большой скоростью, непристегнутая, но в результате обошлось даже без особо сильных травм. И после этого мне захотелось понять, зачем я живу. В течение нескольких лет меня носило по разным идеологиям и религиям, — признавалась Наталья.

В 2006 году по приглашению отца Наталья ненадолго вернулась в Москву, где стала ходить в синагогу и начала приобщаться к иудаизму.

Не секрет, что отец Владимира Семеновича, мой прадед, был евреем. Из всех моих родственников он был мне в детстве самым близким человеком. Мы росли с мамой, папа с нами не жил, но я часто оставалась у деда Сени — так я его звала — по нескольку дней. Он говорил на идише, пел мне еврейские песни. Так что первое знакомство с языком, с культурой оттуда, — вспоминала Наталья.

По словам внучки Высоцкого, в Москве у нее была квартира, работа (она писала для англоязычной газеты), но в России она «чувствовала себя одиноко» и через несколько месяцев вернулась в Америку. Местом жительства она выбрала Питтсбург, где была крепкая еврейская община. Там Наталья встретила будущего мужа Шломо Теплицкого, прошла гиюр (посвящение в иудаизм) и родила семерых детей. В какой-то период она удалила профили во всех соцсетях, так как «очень боялась, что дети будут испытывать то же самое любопытство со стороны окружающих, которое причиняло мне в детстве такой дискомфорт».

По выражению Натальи, ставшей Наамой, они с мужем «ушли под воду, не хотели, чтобы нас кто-то трогал». В их семье не принято слушать светскую музыку, у них нет телевизора. Исключение — песни и фильмы прадеда, с которыми внучка Высоцкого знакомит своих детей лично.

Свои главным призванием Наталья считает материнство.

Я искала себя в карьерном плане так же долго и мучительно, как в духовном. Сначала я поступила на лингвистику, потом увлеклась журналистикой. Затем я решила стать преподавательницей иностранных языков или переводчицей — я знала четыре языка: русский, английский, немецкий, испанский. Жила в Южной Америке, в Германии. Передумала и захотела заняться иллюстрацией и дизайном. Наверное, в Америке это преподается не так качественно, в России школа детской иллюстрации на более высоком уровне. Но я отучилась и стала детским художником. Занималась детской фотографией, работая в хабадской школе, делала книги для детей, разные пособия. Но это не приносило денег, и я решила оставить рисование как хобби и пошла учиться на бухгалтера, — описывала свой путь она.

При этом внучка Высоцкого не исключает своего возвращения на родину. Год назад она заявила в интервью, что сохраняет российское гражданство и обсуждает с мужем, где они будут жить дальше.

И мы думаем, что, может быть, было бы правильно вернуться в Россию, — подчеркивала внучка барда.

«Тайная внучка Высоцкого»

Со слов коллег и друзей Владимира Высоцкого (в частности, режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича) известно также о его романе с актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко.

По одной из версий, именно ей поэт посвятил строки с предложением согласиться на «рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял» из знаменитой песни «Здесь лапы у елей дрожат на весу». Эта связь, по свидетельствам близких Высоцкого, длилась несколько лет. Их встречи носили эпизодический характер и случались как во время брака поэта с Людмилой Абрамовой, так и в период его совместной жизни с Мариной Влади.

В 1972 году Иваненко родила дочь Анастасию, которая не дала ни одного «разоблачительного» интервью и никогда не афишировала свое родство с бардом. В 1999 году Анастасия сама стала матерью. Сейчас Арине 23 года. Девушка выбрала профессию врача и активно ведет страницы в соцсетях. В ее профилях — в основном селфи, подписанные философскими цитатами. Об ее происхождении подписчики узнали лишь из-за неосторожного комментария одной из подруг. После поднявшейся в прессе шумихи вокруг «тайной внучки Высоцкого» ее бабушка подтвердила кровную связь девушки с поэтом, но воспользоваться такой славой Арина не захотела и, как остальные члены семьи барда, предпочла строить жизнь как самостоятельная личность.

Что касается Татьяны Иваненко, актриса умерла 31 января 2021 года. Ей было 79 лет. Спустя менее чем полгода, не выдержав горя, в возрасте 100 лет скончалась и ее мать.