Сын Высоцкого прокомментировал слухи о работе отца на КГБ

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого Никита в разговоре с NEWS.ru опроверг cлухи о сотрудничестве отца с сотрудниками КГБ. Родственник исполнителя не смог назвать причину, по которой о Высоцком распускают подобные слухи.

Нет, — ответил Никита Высоцкий на вопрос о том, взаимодействовал ли Владимир Семёнович с советской спецслужбой.

Сын артиста также затруднился сказать, зачем про барда после его смерти распускают такие слухи.

Ранее Высоцкий-младший оценил творчество своего отца. Он заявил, что песни исполнителя до сих пор вдохновляют людей и побуждают их действовать. Он добавил, что настоящий артист продолжает жить и после смерти, а настоящее искусство находится вне времени, поскольку касается вечных вопросов.

Согласно опросу ВЦИОМа, по популярности бард уступает только первому космонавту Юрию Гагарину. Для большинства россиян (47%) он остаётся певцом. 98% опрошенных слушали его песни, 92% смотрели фильмы с ним, 40% респондентов смогли увидеть его на театральной сцене или посмотреть записи спектаклей. Практически всем (92%) творчество Высоцкого нравится.