Высоцкий, Пьер Нарцисс, Шатунов: почему их возраст критический для мужчин У людей средних лет риск внезапной смерти выше, чем у пожилых. Учёные до сих пор точно не знают причины

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Владимир Высоцкий

23 июня скончался от обширного инфаркта российский певец Юрий Шатунов. Во время отдыха с друзьями в загородном доме у него случился сердечный приступ, артист умер в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет. Опрошенные NEWS.ru врачи-кардиологи рассказали, что возраст смерти певца является критическим для мужчин. В этот период жизни особенно часто возникает атеросклероз коронарных артерий. Он проходит бессимптомно и оборачивается внезапной смертью.

В возрасте от 40 до 50 лет ушли из жизни многие знаменитости: Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Дмитрий Марьянов, Олег Яковлев, Владислав Галкин, Пьер Нарцисс. В этот печальный список попал и Юрий Шатунов. Именно в этом возрастном промежутке повышается риск внезапной сердечной смерти, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель главного врача клиники врач кардиолог-реаниматолог Илья Урсов. Если человек переживает 50-летний рубеж, то вероятность внезапного летального исхода у него снижается. В пожилом возрасте чаще умирают от хронических заболеваний, которые развиваются постепенно.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Юрий Шатунов

Ученые так и не ответили точно на вопрос, почему в этом возрасте происходит столько смертей. Основная версия — начинает формироваться атеросклероз коронарных артерий. Это отложение кальция в стенке сосудов. Чем больше отложилось этого кальция, тем становится тоньше просвет сосуда. Соответственно меньше крови протекает по нему. В случае надрыва этой бляшки, образуется тромб, который полностью перекрывает сосуд и вызывает инфаркт. Роман Урсов врач-кардиолог

Атеросклеротическая бляшка, как бомба замедленного действия, человек её не ощущает. Недуг можно заподозрить по небольшому дискомфорту, жжению в грудной клетке, незначительной боли, сообщил NEWS.ru врач-кардиолог, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Часто первым симптомом заболевания является инфаркт миокарда, который приводит к смерти. Поэтому болезнь нужно вовремя выявить и обезвредить.

Вначале нужно определить наличие факторов риска. К ним Ашихмин относит курение (в том числе электронных сигарет), повышенный холестерин, высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, ожирение. Играет роль и наследственность. Если в роду были случаи внезапной сердечной смерти до 50 лет — это тревожный звонок.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ряде случаев не надо даже искать эту бляшку. Если есть факторы риска, назначается лечение для предотвращения разрыва бляшки. Ее не обязательно убирать, необходимо принимать препараты из группы статинов, которые стабилизируют оболочку этой бляшки, чтобы она не разорвалась. В ряде случаев нужен аспирин, который не дает образоваться тромбам. Ярослав Ашихмин врач-кардиолог,советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера

Для выявления холестериновой бляшки в сосудах существует множество исследований, например ультразвуковая допплерография сосудов. С его помощью возможно визуализировать просвет крупных и мелких сосудов, определить наличие липидных отложений, оценить кровоток и состояние органов, которые питают эти сосуды.

Мужчины больше склонны к ранней сердечной смерти, чем женщины. У представителей женского пола в организме содержится больше гормонов эстрогенов. Они служат своеобразной защитой — препятствуют тромбообразованию. После наступления менопаузы, когда уровень этих гормонов в крови снижается, шанс умереть от инфаркта повышается.