Лещенко заявил, что Высоцкому не запрещали выступать с концертами

Певец Лев Лещенко заявил, что в советские времена цензура была, но не настолько жёсткой, чтобы поголовно запретить творческую деятельность музыканта Владимира Высоцкого. По его словам, настоящий талант «не душили», пишет «Царьград».

Талант настоящий не душили, это всё неправда. Его немножко, может, стригли, в рамках существовавшей идеологии. Смотрите, даже песни Галича тут и там звучали. Володю Высоцкого любили те же самые органы, которые его запрещали, ходили на его на концерты. Ну, может быть, его не педалировали на Первом канале, но он работал в концертах, по 40–50 концертов в месяц, — подчеркнул Лещенко.

Он уточнил, что в то время многие авторы занимались самоцензурой и самостоятельно решали, что может «проскочить», а что, скорее всего, отредактируют или запретят. Вместе с этим Лещенко отметил, что «пошлятина» и «бездари» не могли просто так попасть на эстраду в то время.

А сейчас всё «проскакивает». Хочешь обнажёнку с пустыми текстами и никакой музыкой — пожалуйста, были бы деньги, — резюмировал артист.

Ранее сын Владимира Высоцкого Никита развеял слухи о том, что певец работал на КГБ. Родственник исполнителя не смог назвать причину, по которой о Высоцком распускают подобные слухи.