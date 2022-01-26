Вспоминая Высоцкого: Театр на Таганке подарил «свитер Гамлета» сыну актёра

25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Театре на Таганке состоялся концерт памяти поэта «Осторожно. Высоцкий. Live». Песни любимого россиянами барда прозвучали в исполнении ВИА «Кама» — также назывался популярный среди богемы ресторан, где пили чай и кое-что покрепче Пушкин с Вяземским, Есенин с Маяковским и где бывал Владимир Семёнович.

Коллектив был создан ведущими актёрами Театра на Таганке. В этот вечер они исполнили знаменитые песни Высоцкого «Корабли постоят и ложатся на курс», «В жёлтой жаркой Африке», «Альпинистка», «Весёлая покойницкая», «Но вот исчезла дрожь в руках», «Милицейский протокол», «Лирическая», «Зарядка», «Кони привередливые», «Песня микрофона», «Где мои семнадцать лет» в самых разных жанрах: блюз, фолк-рок, хард-рок, рэп, фьюжн.

И поскольку в день рождения принято дарить подарки, Театр на Таганке преподнёс презент сыну поэта Никите, директору Музея Высоцкого. Ему подарили свитер Гамлета — как известно, Владимир Семёнович играл свою главную роль на этой сцене в любимой одежде: вельветовых джинсах и чёрном шерстяном свитере грубой вязки.

Фото концерта «Осторожно. Высоцкий. Live» — в галерее NEWS.ru.