Составлен список чиновников, которых задержали за взятки в мае 2024 года

Пока внимание СМИ было привлечено громкими «чистками» в Минобороны РФ, правоохранительные органы в России продолжали работу по выявлению коррупции на госслужбе. Кого из чиновников обвинили во взяточничестве в мае 2024 года, из каких они регионов?

Почему уходит в отставку замгубернатора Кубани

26 мая СМИ сообщили, что замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Ранее он был задержан по делу о взятке. Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев отказался комментировать это до официальной информации от органов.

«Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — сказал Кондратьев SHOT.

Ранее источники в силовых структурах рассказали, что Власов был задержан при получении взятки. По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Власов получил взятку 1,3 млн рублей от директора Региональной строительной компании Краснодарского края. Согласно данным Rusprofile, гендиректором там является Василий Хейман. Официально данная информация не подтверждена.

Кого задержали за взятку в Подмосковье

Другого крупного чиновника вместе с сообщниками задержали в Подмосковье. Региональное управление Следственного комитета сообщило, что замначальника управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев был задержан за взятку в размере 800 тыс. рублей. Вместе с ним задержали еще троих сообщников.

По данным следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку от представителя компании «Рзн ФУД», которая занимается поставками молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области. За эти деньги он обещал покровительство коммерсантам. Vidsboku выяснил, что владелец «Рзн ФУД» Алексей Карпунин и владелец ООО «Микс» Василий Исаев были задержаны в связи с делом Талаева и отправлены под домашний арест. «ВЧК-ОГПУ» отмечает, что именно они дали показания на замначальника УФСИН.

Фото: fsin-rossii.ru Владимир Талаев

Кто торговал «мертвыми душами» в Москве

Целый ряд коррупционных дел сейчас расследуется в столице. Так, 25 мая суд в Москве осудил сразу восемь бывших полицейских, которые сливали информацию об умерших агентам похоронных контор. Как пишет MSK1, им вменяются ст. 290 и ст. 291 УК РФ, получение и дача взятки. Следствие раскрыло целую преступную сеть — бывшие полицейские платили действующим, которые передавали информацию своим сослуживцам.

Кроме того, в Москве осудили Татьяну Фролову, которая ранее возглавляла отдел по вопросам миграции ОМВД по району Кунцево. По версии следствия, задержанная на ежемесячной основе получала взятки за покровительство и помощь в миграционном учете. Ее осудили на девять лет тюрьмы.

Брат главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов пока только арестован Мещанским судом. В столице он возглавлял региональный филиал Почты России. Арест прошел в рамках крупного уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем», которое раскрыла ФСБ в феврале 2023 года. ОПГ похитила более 2 млрд рублей из средств Пенсионного фонда России.

Как наказали за взятку зампрокурора Новосибирской области

В Новосибирской области за решетку из-за взятки отправился бывший зампрокурора Андрей Турбин. Вместе с ним судили посредника бизнесмена Сергея Белоуса. Как отмечает «КП-Новосибирск», за получение взятки в особо крупном размере суд назначил бывшему прокурору наказание «ниже низшего предела» — четыре года тюрьмы и штраф 15,28 млн рублей.

Отмечается, что в 2017–2018 годах Турбин получил от бизнесменов три миллиона рублей и $1000, а на эти деньги помог переквалифицировать статью обвинения на менее суровую и добиться условного приговора для друга бизнесмена.

«Я доволен в принципе», — ответил осужденный на вопрос журналиста.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Как провела «бархатный сезон» сотрудница налоговой в Смоленске

Замначальника отдела камерального контроля НДС № 2 УФНС России по Смоленской области Елену Чирицку осудили за взятку в виде турпоездки: местный коммерсант за помощь в уклонении от уплаты налогов и возврате НДС подарил ей «бархатный сезон» 2022 года в Турции.

«Злоумышленница консультировала бизнесмена в его противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС через подконтрольные ему организации на территории Смоленской области. За покровительство мужчина оплатил сотруднице налоговых органов туристическую путевку на отдых в Турцию стоимостью более 180 тысяч рублей», — указали в региональном управлении ФСБ России.

Как взяточника Горбачева вернули в Россию из Никарагуа

19 мая в Россию вернули бывшего преподавателя Саратовской юридической академии по имени Михаил Горбачев. Его обвинили в получении взятки за хорошие оценки от одной из студенток и объявили в международный розыск.

Горбачев работал в Саратовской академии с 2008 по 2018 год, затем устроился в МГУ. В 2021 году его заподозрили в получении взятки в размере более 180 тыс. руб., завели уголовное дело, но он отправился в командировку в Никарагуа, откуда сам не вернулся. Уже в ноябре 2021 года его объявили в международный розыск, однако поймать и депортировать смогли только сейчас.

Что случилось с главным борцом с коррупцией в Екатеринбурге

В Свердловской области задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД полковника Андрея Дьякова. О задержании стало известно 21 мая. Следствие подозревает Дьякова в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил главного борца с коррупцией в регионе под арест на два месяца.

Издание E1 сообщило, что «на парковочных местах» у антикоррупционера нашли несколько элитных машин. В его паркинге оказался суперкар Ferrari Roma (стоит от 20 млн до 40 млн руб.), электрокар Porsche Taycan (10–15 млн руб.), а также Lexus и BMW. Принадлежат ли они самому Дьякову, неизвестно. Родители силовика — бизнесмены из Пермского края. Якобы одну из машин они подарили сыну.

Источники URA.RU связывают арест Дьякова с уголовным делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в мошенничестве на сумму до миллиарда рублей.

Фото: t.me/lezhnev_sergey* Сергей Лежнев

За что задержали волонтера СВО из Орловской области

26 мая стало известно о задержании советника губернатора Сергея Лежнева. Мужчина последние полтора года занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов в зону СВО. Как пишут «Орловские новости», Лежнев является ближайшим другом губернатора Андрея Клычкова и был назначен советником сразу после прихода Клычкова в регион. Он отвечал за взаимодействие со СМИ.

«Орловские новости» узнали, что Лежнев доставлен в Орел и находится в изоляторе временного содержания. Что конкретно ему вменяется, неизвестно.

Telegram-канал BRIEF пишет, что советник губернатора был задержан по делу о хищениях при реконструкции Красного моста в Орле.

«Лежнев является не просто близким другом орловского губернатора, он его пиар-технолог, координатор графика губернатора и финансист. Фактически — открытая книга о Клычкове», — утверждает BRIEF.

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