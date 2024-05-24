В Москве на девять лет осудили начальницу миграционного отдела Начальница миграционного отдела в Москве получила девять лет колонии за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Фролова, ранее возглавлявшая отдел по вопросам миграции ОМВД по московскому району Кунцево, приговорена к девяти годам лишения свободы по делу о взятках, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале. По версии следствия, задержанная на ежемесячной основе получала взятки за покровительство и помощь в миграционном учете.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет, — говорится в заявлении.

Ранее в Туле в ходе масштабного рейда, по данным Telegram-канала SHOT, задержали 15 человек. Среди задержанных, как уточняется, числятся начальник миграционной службы, его заместитель и ряд подчиненных. Канал уточнил, что в течение трех лет их усилиями на миграционный учет незаконно были поставлены около 700 человек.

До этого в Санкт-Петербурге ликвидировали крупный канал нелегальной миграции, легализовавший свыше семи тысяч иностранцев. Организованная группа состояла из 18 человек, доход каждого участника мог составлять до миллиона рублей.