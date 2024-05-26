SHOT: замгубернатора Кубани Власов подал в отставку на фоне дела о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщил, что его заместитель Сергей Власов, задержанный по подозрению в получении взятки, подал в отставку. По данным канала, аппарат регионального правительства ждет оценку правоохранительных органов в связи с произошедшим.

Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем, — сказал Кондратьев.

Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщил, что заместитель губернатора Краснодарского края был задержан при получении взятки. По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Власов должен был получить сумму в размере 1,3 млн рублей. Официально данная информация не подтверждена.

Власов руководил департаментом строительства Краснодарского края с марта 2022 года. 1 декабря 2022 года распоряжением губернатора он был назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Ранее стало известно о задержании генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России. По данным РЕН ТВ, незадолго до этого он мог получить взятку от друга на 2 млн рублей. Супруга высокопоставленного военного утверждает, что эти деньги Шамарин получил от друга в долг на подарок сыну на свадьбу.