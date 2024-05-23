Названа версия жены Шамарина о причинах его ареста РЕН ТВ: Шамарин перед задержанием мог получить 2 млн рублей от друга

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин перед задержанием мог получить деньги от своего друга, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к супруге задержанного Елизавете Шамариной. По его информации, речь идет о сумме 2 млн рублей.

Друг его пришел на встречу, отдал деньги, два миллиона, — приводит источник слова жены Шамарина.

Супруга генерала отметила, что эти деньги Шамарин получил от друга в долг на подарок сыну на свадьбу. При этом заявление на генерала написали его сослуживцы, считает она. Уже на следующий день после передачи денег у задержанного прошли обыски.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил, что расследование в отношении Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. Он не исключил, что там может быть «не все так чисто». При этом Соболев отметил, что и сама связь в российской армии «не очень хорошая, особенно в начале СВО».

До этого военный корреспондент Юрий Котенок назвал арестованного Шамарина серьезной фигурой. По его мнению, на третий год СВО со связью в российской армии действительно наблюдаются проблемы. По его словам, у противника она на порядок выше качеством.