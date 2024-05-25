Дело генерала Попова и чистки в Минобороны: последние новости к 25 мая

Военный суд отказался отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова под домашний арест, хотя, по данным СМИ, он отвечает за вину другого человека. Правда ли это, что об этом известно, какие еще есть новости о чистках в Минобороны РФ?

Что известно о деле генерала Попова

Источники рассказали «Коммерсанту», что в деле генерала Попова фигурирует другой генерал ВС РФ. Якобы именно он совершил хищения, в которых обвиняют Попова, но он погиб в СВО до начала расследования. Известно, что посмертно неназванный генерал получил звание Героя России. Источники не назвали «Коммерсанту» имя первого фигуранта.

Ранее Следственный комитет сообщил, что считает бывшего командующего 58-й армией причастным к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных линий инженерных оборонительных сооружений. Сумма хищения составила более 130 млн руб.

Как пишет «Коммерсант», после смерти первого фигуранта «крайним» оказался Попов, которому, считает следствие, другой генерал перевел часть средств, якобы вырученных за реализацию металла, прямо на банковскую карту.

«Диспозиция части 4 статьи 159 УК РФ предполагает, что откат должен составлять не менее 1 млн руб., однако, по версии источника, на карту генерал получил всего 500 тыс. руб. Якобы эта сумма была одолжена им, а не похищена», — указывает издание.

Изначально генерала подозревали в хищениях, однако предъявленное обвинение касалось только махинаций, совершенных группой лиц с использованием военными служебного положения. Свою вину генерал не признал.

Кто из российских генералов погиб на СВО и получил звезду Героя РФ

Источник «Коммерсанта» не сообщает, кто был первым фигурантом в деле о хищениях металлоконструкций в Запорожской области. Однако известно, что он был в звании генерала и посмертно получил «Золотую звезду» Героя России.

Этим определениям соответствуют три генерала ВС РФ, которые погибли в зоне СВО. Однако генерал-лейтенант Роман Кутузов и генерал-майор Владимир Фролов погибли в первой половине 2022 года, то есть задолго до начала подготовки оборонительной линии в Запорожской области.

В ходе контрнаступления ВСУ 11 июля 2023 года погиб генерал-лейтенант, на тот момент замкомандующего ЮВО Олег Цоков. 12 июля в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев подтвердил гибель генерала. Гурулев заявил, что систему ПВО необходимо «приспособить» к новым типам ракет, поступившим на вооружение Украины, так, чтобы коэффициент сбитых повысился с 0,5 до 0,9. «И не будет ударов, который, к сожалению, был по Бердянску, и... есть то, что есть», — сказал он.

Ведущая Ольга Скабеева после окончания его речи вернулась к этому пункту и пояснила, что официальной информации от Минобороны о случившемся «пока нет».

«Но в результате удара ракет Storm Shadow по городу Бердянску погиб замкомандующего Южным военным округом генерал Цоков», — сказала Скабеева.

Через восемь дней Цокова посмертно представили к званию Героя России.

Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ отмечает, что Цоков был близким другом генерала Попова. Отмечается, что вдова Цокова является учредителем микропредприятия с названием «Южный Металло Центр».

Почему генерала Попова оставили в СИЗО

24 мая прошли слушания о переводе генерала под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных», а также «иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Адвокат офицера Сергей Буйновский заявил «Коммерсанту», что оснований для ареста генерала у следствия нет.

Слушания по жалобе защиты окружной суд провел в закрытом режиме. Мотивировано это было обеспечением безопасности участника СВО. В итоге суд отказался отпустить офицера из СИЗО.

«Суд пришел к выводу, что решение об аресте 235-го гарнизонного военного суда законно и обосновано. Это решение оставлено в силе даже с учетом ваших положительных характеристик. Какие-то вопросы имеются?» — «Нет, ваша честь, бывало и хуже», — ответил генерал Попов.

Сколько арестов было в руководстве Минобороны и Генштабе

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова в конце апреля 2024 года в Минобороны, а затем в Генштабе ВС РФ прошли новые аресты, которые ряд СМИ назвал «чистками».

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин стал третьим высокопоставленным генералом, арестованным с того времени. Его подозревают в рамках дела о взятке в особо крупных размерах.

Четвертым арестованным в рамках «чисток» стал высокопоставленный чиновник Минобороны РФ, начальник управления департамента по обеспечению оборонного заказа Минобороны Владимир Вертелецкий. В правоохранительных органах заявили ТАСС, что в его деле вскоре могут появиться новые фигуранты.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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