В Москве арестовали брата главы Ингушетии Суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Раньше чиновник возглавлял региональный филиал «Почты России».

В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям УК «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в феврале 2023 года сообщала о пресечении деятельности организованной преступной группы (ОПГ), похитившей более 2 млрд рублей из средств Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее стало известно, что у Калиматова в доме состоялись обыски. По этому делу в прошлом году были задержаны 34 человека. Следователи полагают, что в 2019–2021 годах они производили незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии.

Также суд арестовал девять новых фигурантов дела о хищениях в «Дагэнерго». Известно, что до этого полицейские задержали еще 17 человек. Среди подозреваемых числятся как действующие сотрудники компании, так и бывшие, а также работники подрядных организаций.

Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшего первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки. По версии следователей, она незаконно получила порядка 123 млн рублей.