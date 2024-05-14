Составлен список громких замен в верхушке Минобороны c уходом Шойгу

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Смена министра обороны и коррупционные дела против членов военного руководства стали сенсацией для россиян. Какие громкие дела запущены против верхушки военного ведомства, что сейчас происходит с Минобороны РФ по мнению экспертов, кто может уйти в отставку и кого приведет кандидат на должность главы МО Андрей Белоусов?

Как повлиял на Минобороны арест Тимура Иванова

Экс-замминистра обороны Иванов был арестован 25 апреля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним арестовали его соучастников и бизнес-партнеров — владельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина и кума бывшего замминистра Сергея Бородина.

По оценке следствия, сумма взятки по делу Иванова превышает миллиард рублей. Его адвокаты поспешили заверить СМИ, что о получении денег в данном случае речи не идет — взяткой следствие сочло строительные услуги, которые оказывали Иванову компании-подрядчики Минобороны.

Арест Иванова произошел еще до инаугурации президента Владимира Путина и роспуска правительства РФ в канун Дня Победы. По утверждению инсайдеров, сразу же после этого еще несколько замминистра обороны написали на имя Шойгу заявления об уходе в отставку.

Фото: МО РФ Тимур Иванов

Кто стал вторым арестованным чиновником Минобороны

13 мая стало известно о задержании, а затем и аресте Юрия Кузнецова — начальника Главного кадрового управления Минобороны РФ. Следственный комитет сообщил, что в отношении генерал-лейтенанта расследуется дело о взятке в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов получал средства от неназванных бизнесменов, когда был еще бессменным (на протяжении 12 лет) руководителем 8-го управления Генштаба ВС РФ, которое занимается хранением гостайны.

СК отметил, что в ходе обысков, прошедших «по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого», были обнаружены рубли и валюта на сумму более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. На сайте МО РФ Кузнецов пока остается указан в качестве начальника Главного управления кадров.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» отмечает, что арест Кузнецова бросает тень на его руководителя — замминистра обороны Виктора Горемыкина, который отвечает за политработу и кадры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Что происходит с Минобороны, мнение экспертов

Российский экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что новому министру обороны Андрею Белоусову поручили «вскрыть гнойник» в ведомстве. Хазин считает, что компетентные органы обладают всей необходимой информацией о «потаенных внутренних процессах» в Минобороны. Но работу по этим сведениям необходимо «легализовать» — то есть озвучить собранные данные в официальном поле, например в ходе заседания Совета безопасности РФ, снабдив «подписью компетентного лица, обладающего соответствующим доступом и полномочиями». Этим человеком, отмечается, и должен стать Белоусов.

«Для того чтобы вскрыть гнойник в Минобороны, нужно сначала его легализовать в поле официального делопроизводства. Надо очень аккуратно сформировать в цельную картину все разрозненные факты и разложить их по полочкам. Это то, что получается у Белоусова просто отлично. Он возьмет всю информацию у следствия и документально оформит», — уверен Хазин.

Военный эксперт Михаил Тимошенко также убежден, что с приходом нового министра начнутся вопросы и аудит как кадрового состава, так и технической части Минобороны РФ.

«Почему такое изделие стоит столько-то миллионов? Что в нем такого? Оно всеми этими миллионами начинено? Наверное, надо разобраться. Почему цены на управляемые крылатые ракеты такие? Там может вылезти знаете сколько!» — заявил Тимошенко «Царьграду».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

Какие чиновники Минобороны могут уйти в отставку в ближайшее время

14 мая информированные источники «Известий» заявили, что в ближайшее время могут покинуть свои кресла заместители министра обороны Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение), Татьяна Шевцова (финансовая часть), Павел Попов (научно-исследовательская деятельность) и Юрий Садовенко (руководство аппарата Минобороны). Так считают два собеседника издания, знакомые с ситуацией.

Член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев предположил, что некоторые замминистра могут уйти вслед за бывшим начальником.

«Например, первый замминистра Руслан Цаликов много работал с Сергеем Шойгу. Поэтому стоит ожидать, что он может перейти в аппарат секретаря Совета безопасности. Также вполне вероятна смена государственных служащих из финансово-экономического блока», — предположил Перенджиев.

Telegram-каналы «Военный осведомитель» и Grey Zone высказали мнение о скорой отставке Цаликова (департамент информации и массовых коммуникаций) и Криворучко. По их версии, эти замминистра подали рапорты об отставке еще до назначения Белоусова и вскоре после ареста Иванова. Информацию, что Цаликов находится «под угрозой отставки», подтвердили источники BRIEF и политолог Марат Баширов, автор канала «Политджойстик».

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Фото: МО РФ Алексей Криворучко

Кого выберет новый министр обороны Андрей Белоусов

Параметры нового руководства Минобороны во главе с Белоусовым еще неизвестны. Назначение замминистра бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, которое предсказывали в соцсетях, не подтвердилось — Дюмин стал помощником президента Путина.

Telegram-канал «Кремлевский шептун» утверждает, что Минобороны РФ ждут «глобальные перестановки».

«Источники говорят, что Белоусов хочет оставить из команды своего предшественника Сергея Шойгу „максимум два-три человека“ на руководящих постах», — написал канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

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