https://static.news.ru/photo/3ea3fd7c-c5bb-11e9-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Хорватская пограничная полиция задержала двух подозреваемых в контрабанде наркотиков на въезде из Черногории. Стражи порядка изъяли около 340 кг марихуаны.

Как сообщает РИА Новости , автобус с подозреваемыми направлялся в один из ведущих туристических центров Хорватии — город Дубровник. Во время досмотра на КПП Карасовичи, пограничная полиция обнаружила 17 спортивных сумок, в которых находилось 341,8 кг марихуаны, расфасованной по пакетам. По подозрении в контрабанде наркотиков задержаны двое лиц, из них один — водитель автобуса.

Начальник местной полиции Иван Павличевич признался, что это одна из самых крупных партий наркотиков, обнаруженных сотрудниками Дубровницко-неретванского управления МВД за 15 лет.

Как ранее писал News.ru, бывший боксёр Майк Тайсон рассказал, что тратит на марихуану 40 тысяч долларов каждый месяц.