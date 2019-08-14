https://static.news.ru/photo/f857f294-be79-11e9-85fc-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон ежемесячно тратит на марихуану $40 тысяч.

Об этом он рассказал в подкасте Hot Boxin'. При этом соведущий Тайсона Эбен Бриттон добавил, что ни выкуривают по 10 тонн «травы» в месяц, сообщает Bleacher Report .

Тайсон владеет участком земли в Калифорнии площадью в 16 га, на котором выращивает марихуану. Кроме того, экс-боскёр планировал открыть завод по её переработке.

Как ранее писал News.ru, Тайсон прибегал к различным ухищрениям, чтобы обойти допинг-тесты. В частности, вместо своей мочи он сдавал на анализы мочу жены или своих детей.