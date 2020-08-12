Жители Белоруссии надели белое и выстроились в «цепи солидарности»

https://static.news.ru/photo/ff021a62-dca4-11ea-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ada023/vk.com

Жители Белоруссии применили новый формат мирного противостояния действиям властей и силовиков. Из разных городов — Минска, Гомеля, Гродно и других — приходят сообщения, что люди выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах.

Отличительным признаком является белая или максимально светлая одежда. Часто люди приходят с цветами — белыми или красными. Среди участников много женщин.

В столице Белоруссии десятки человек выстроились в живую цепь в спальном микрорайоне Уручье. Цветы у них в руках и на обочине проспекта Независимости.

Как передаёт РИА Новости, сначала «цепь солидарности» стояла на одной стороне улицы, а спустя некоторое время выстроилась по обеим сторонам. Участники акции периодически аплодируют, проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки — это также стало характерной приметой последних дней.

Сотрудников милиции и военных вблизи не видно. Когда по проспекту по направлению в центр города прошла военная техника, участники акции громко выражали возмущение.

По словам участниц акции, они пришли, чтобы выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в Белоруссии.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы в основном по вечерам выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.

Несколькими часами ранее девушки с цветами провели аналогичную акцию у Комаровского рынка в Минске, писал NEWS.ru.

Лукашенко в свою очередь заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Он посоветовал протестующим вместо уличных демонстраций найти себе работу.