Жители Белоруссии надели белое и выстроились в «цепи солидарности»

Жители Белоруссии применили новый формат мирного противостояния действиям властей и силовиков. Из разных городов — Минска, Гомеля, Гродно и других — приходят сообщения, что люди выстраиваются в «цепи солидарности» на улицах.
Отличительным признаком является белая или максимально светлая одежда. Часто люди приходят с цветами — белыми или красными. Среди участников много женщин.
В столице Белоруссии десятки человек выстроились в живую цепь в спальном микрорайоне Уручье. Цветы у них в руках и на обочине проспекта Независимости.
Как
Сотрудников милиции и военных вблизи не видно. Когда по проспекту по направлению в центр города прошла военная техника, участники акции громко выражали возмущение.
По словам участниц акции, они пришли, чтобы выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в Белоруссии.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы в основном по вечерам выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Несколькими часами ранее девушки с цветами провели аналогичную акцию у Комаровского рынка в Минске, писал NEWS.ru.
Лукашенко в свою очередь заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Он посоветовал протестующим вместо уличных демонстраций найти себе работу.
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