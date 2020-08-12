В центр Минска вышли девушки с цветами

Несколько сотен одетых в белое девушек выстроились днём 12 августа в живую цепь у Комаровского рынка в Минске. Таким образом они выразили солидарность с пострадавшими во время акций протеста в предыдущие дни.
В руках у собравшихся белые цветы, в том числе розы. Проезжающие мимо водители приветствуют девушек автомобильными гудками,
Прибывшие сотрудники милиции потребовали от участниц акции разойтись. Те поначалу стали покидать улицу, но потом вернулись на место. Взявшись за руки, участницы акции скандируют: «Верим, можем, победим!»
По словам минчанок, они «пришли с распростёртыми объятиями» и без оружия — как другие мирные протестующие. Насилие исходит только с одной стороны, заявили девушки.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы, в основном по вечерам, выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.
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