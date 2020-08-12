В центр Минска вышли девушки с цветами

https://static.news.ru/photo/ca03a546-dc87-11ea-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Несколько сотен одетых в белое девушек выстроились днём 12 августа в живую цепь у Комаровского рынка в Минске. Таким образом они выразили солидарность с пострадавшими во время акций протеста в предыдущие дни.

В руках у собравшихся белые цветы, в том числе розы. Проезжающие мимо водители приветствуют девушек автомобильными гудками, передаёт ТАСС. По данным Telegram-каналов, участие в акции принимают около 250 жительниц столицы.

Прибывшие сотрудники милиции потребовали от участниц акции разойтись. Те поначалу стали покидать улицу, но потом вернулись на место. Взявшись за руки, участницы акции скандируют: «Верим, можем, победим!»

По словам минчанок, они «пришли с распростёртыми объятиями» и без оружия — как другие мирные протестующие. Насилие исходит только с одной стороны, заявили девушки.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы, в основном по вечерам, выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.