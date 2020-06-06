В Белоруссии возобновились пикеты в поддержку соперников Лукашенко

https://static.news.ru/photo/7ff20fde-a8b0-11ea-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Пикеты сторонников оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии проходят в Минске, Бресте, Гомеле и других городах страны. Акции организованы там, где идёт сбор подписей в их поддержку.

На этот раз к столикам сборщиков подписей наблюдаются гораздо меньшие очереди избирателей в сравнении с теми, что были 31 мая. Тогда с желанием поставить автографы в подписных листах стояли сотни человек, передаёт ТАСС.

Агентство отмечает, что время от времени участники пикетов скандируют «Жыве Беларусь» («Живёт Белоруссия») и «Солидарность».

Правоохранительные органы пока не препятствуют проведению этих мероприятий.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты в Белоруссии стартовал 21 мая. Как писал NEWS.ru, оппозиция организовала пикеты в центре Минска. Собрания превратились в акции протеста.

Вскоре после этого нынешний президент Александр Лукашенко потребовал от городских властей очистить столицу от протестных акций, которые, по его мнению, мешают прогулкам семей с детьми по «чистому, уютному, удобному и красивому городу».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Сбор подписей продлится до 19 июня.