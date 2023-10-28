Сколько у РФ военных баз, зачем они нужны и что будет с базой в Армении Зачем лидер Армении сделал противоречивые заявления о судьбе российских войск в его республике

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри

Премьер-министр Никол Пашинян посетовал изданию Wall Street Journal на то, что не видит никаких преимуществ от присутствия российских военных баз в Армении. По его словам, Ереван ищет новых партнеров в сфере безопасности, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Эти слова были восприняты как намек на скорое выдворение наших военных из республики. Ослабнет ли в таком случае престиж Москвы на Южном Кавказе? Сколько у России осталось военных баз, зачем они нужны? Об этом — в материале NEWS.ru.

В Госдуме допускают выход Армении из ОДКБ

Премьер-министр Никол Пашинян в том же интервью изданию Wall Street Journal признался, что начать поиск новых партнеров в сфере безопасности его подтолкнули недавние события в Карабахе. Правда, он тотчас оговорился, что в настоящее время не обсуждает вопрос вывода российской базы. Однако его слова уже были услышаны в Москве, в частности в российском парламенте.

Хотя формально Армения еще остается в ОДКБ, она может выйти из этого блока в обозримой перспективе, предостерегает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он предположил, что Ереван поставит вопрос о пребывании российской военной базы. Не случайно в Армении уже допустили возможность отключения российских телеканалов. Об этом сообщила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

Что собой представляет российская база в Армении

102-я военная база в Гюмри насчитывает около пяти тысяч человек личного состава. Создана в 1995 году и несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет. По этому договору плата с России не взимается. Основой базы стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа.

В 2006–2007 годах сюда с территории Грузии был переведен штаб Группы российских войск в Закавказье, а также часть личного состава и вооружений.

У базы два гарнизона: в Гюмри и Ереване. Авиационная компонента размещается на аэродроме Эребуни. База оснащена зенитным ракетным комплексом С-300 и истребителями МиГ-29.

Для снабжения базы частично грузы доставляются воздушным путем, а частично идут через Грузию, поэтому положение базы зависит и от позиции Тбилиси. Как считают аналитики, пребывание наших силовиков в Армении косвенно защищает и российские экономические активы в республике, которых особенно много в энергетической сфере.

«У Армении нет выбора — только Россия»

Пашинян отрицает необходимость присутствия российских военных в Армении ради своего политического выживания, заявил NEWS.ru политолог Алексей Наумов.

Фото: RG72/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons 102-я военная база в Гюмри

Эксперт считает, что попытка заменить Россию на Запад в качестве гаранта безопасности вызовет противодействие всех остальных влиятельных игроков — не только самой России, но и Азербайджана и Турции.

«У Армении нет выбора, поскольку отказ от российской военной базы сильно понизит уровень ее безопасности. Поэтому не думаю, что российским военным на самом деле придется покинуть эту страну. Ведь очевидно, что Армении все равно не удастся стать форпостом Запада на Южном Кавказе», — сказал Наумов.

По мнению политолога, Пашинян в любом случае выбрал проигрышную стратегию, но она пока позволяет ему удерживать власть.

«Устраивает эта стратегия и армянское общество, которому тоже выгодно отрицание собственных проблем и перекладывание их на Россию», — заключил Наумов.

Почему намеки Пашиняна трудно понять

Не стоит делать серьезные выводы из намеков армянского премьера, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По мнению военного аналитика, Пашинян по-прежнему ведет многовекторную политику и поэтому часто делает противоположные заявления.

«Не случайно премьер сделал это заявление в интервью западному изданию. Будь он в Москве, он бы сказал совершенно другое. Поэтому словам Пашиняна не нужно предавать значения. Кстати, премьер прямо не требует выводить российские войска. Он лишь сказал, что больше не видит преимуществ в существовании базы. Думаю, Пашинян просто хочет пересмотреть условия пребывания нашей базы», — допустил Перенджиев.

По мнению политолога, вывод войск из Гюмри невыгоден ни Москве, ни Еревану. «База в Гюмри необходима России, чтобы поддерживать свое влияние на Южном Кавказе, а также чтобы сохранять государственность Армении. Ереван все равно нужен нам в качестве союзника, несмотря на все колебания его политического курса», — считает эксперт.

Фото: billert/CC BY 3.0/via Wikimedia Commons

Придется ли Москве вывести группировку из Армении

Сценарий, когда России придется выводить свои войска, возможен, более того, к нему все идет, сообщил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как отметил эксперт, пока такое развитие событий еще можно предотвратить, чтобы конъюнктурные личные соображения премьер-министра не превалировали над интересами национальной безопасности Армении.

«Россия сама не будет отказываться от военной базы в Гюмри. Она видит разворот Пашиняна в сторону Запада, но сама не выступит инициатором разрыва отношений в военной сфере. Есть надежда, что слова Пашиняна просто слова, а не практическая политика. Пока есть окно возможностей, чтобы удержать Армению. Нужно работать с ключевыми игроками в команде Пашиняна, включая членов армянского Совета безопасности», — предложил Коротченко.

Также аналитик призвал нашу дипломатию обсуждать вопросы стабильности в целом на Южном Кавказе. По его мнению, Россия не должна быть пассивным наблюдателем, а доказывать — в рамках легитимных механизмов, — что прекращать сотрудничество с Москвой опасно для Еревана.

«Конфликт с Азербайджаном завершен не в пользу Армении. Теперь Пашинян пытается найти других союзников, кроме России. Но та же Франция — далеко. А последствия решений Еревана бьют по самой Армении. Если Пашинян разорвет военное сотрудничество с Россией, то это означает угрозу безопасности для Армении», — добавил эксперт.

Ереван попытался смягчить ссору с Москвой

В пятницу замглавы МИД Армении заявил об отсутствии острых проблем в отношениях с Москвой. «Я не разделяю оценки, согласно которой отношения обостряются. Нормальный рабочий процесс, у партнеров есть вопросы друг к другу. С помощью дипломатов разъясняем эти вопросы», — сообщил замглавы МИД Армении Ваан Костанян, которого цитирует Sputnik.

На вопрос, не свидетельствует ли острая взаимная критика, а также заявления Пашиняна по поводу российского военного присутствия, что Ереван меняет внешнеполитический вектор, замминистра ответил отрицательно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько у России военных баз за рубежом

Помимо Армении, российские базы на постсоветском пространстве дислоцируются в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии.

Самая крупная из них — в Таджикистане, численность — примерно 7500 человек. Гарнизоны 201-й российской базы располагаются в Душанбе и Курган-Тюбе. База создана в 2005 году на основе 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.

В Казахстане российская база состоит из государственного испытательного полигона Сары-Шаган, полигона средств стратегической ПВО и ПРО.

В Киргизии база создана в 2012 году, она включает авиационную базу Кант и Иссык-Кульскую 954-ю испытательную базу противолодочного вооружения ВМФ РФ.

В Белоруссии находятся радиолокационная станция «Волга» в Озеречье — входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении (43-й узел связи ВМФ России). Она обеспечивает связь в диапазоне сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и частично Тихом океанах.

В Приднестровье оперативная группа состоит из двух мотострелковых батальонов, батальона охраны и обслуживания, вертолетного отряда. Численность личного состава группы — одна тысяча человек. Кроме того, там же находится российский миротворческий контингент.

В Абхазии стоит 7-я военная база численностью до четырех тысяч человек. Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты и военный аэродром Бамбора на окраине Гудауты, полигон и часть порта в Очамчире, совместные российско-абхазские гарнизоны в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС.

В Южной Осетии базируется 4-я гвардейская база численностью четыре тысячи человек. Ее основные пункты: бывшие миротворческие объекты в Цхинвале, полигон в Дзарцеме, военный городок и авиабаза в Джаве, военный городок в 4 км к северу от Цхинвала, аэродром совместного базирования в селении Курта.

В Таджикистане и Армении также находятся пограничные войска ФСБ РФ.

Почти все эти базы, кроме Приднестровья и Армении, снабжаются или через российскую границу, или через территорию близких союзников.

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