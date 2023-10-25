«Пашинян хочет заболтать поражение»: почему Армения провоцирует Россию Посла РФ Копыркина вызвали в МИД Армении из-за передачи на Первом канале

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Министерство иностранных дел Армении выразило протест послу России Сергею Копыркину. Поводом для недовольства стала передача на Первом канале, где прозвучала критика в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. За что именно российскому послу выдали ноту протеста, что происходит в отношениях между Россией и Арменией и как Москва будет реагировать на дальнейшее отдаление Еревана от РФ, разобрался NEWS.ru.

Как МИД Армении отреагировал на программу Первого канала о Пашиняне

24 октября армянский МИД вызвал посла России в Армении Сергея Копыркина и выдал дипломату ноту протеста. На сайте внешнеполитического ведомства республики указано, что Ереван не устроили заявления, которые были сделаны на российском федеральном телевидении. По мнению армянских дипломатов, участники программы допустили оскорбительные и неприемлемые выражения в адрес руководства республики.

«На общероссийском федеральном телеканале „Первый канал“ [вышла] телепередача, в ходе которой были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения», — заявили в армянском МИД.

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин

О какой передаче речь, что там было сказано

Дипломату объявили демарш из-за программы «Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти», вышедшей в эфире Первого канала 23 октября. В передаче приняли участие ведущая и депутат Госдумы Мария Бутина, а также глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

В программе обсуждали международное положение Армении и действия Никола Пашиняна на фоне ситуации в Карабахе. В описании передачи на сайте Первого канала указано, что армянский премьер «многократно отказывался от предложенных российской стороной мирных планов по Карабаху со словами „будем воевать“, а в итоге сдал территорию без боя».

Также в анонсе эфира говорилось, что армянский премьер «стал марионеткой Запада» и «пытается усидеть на двух стульях», в самом выпуске были продемонстрированы кадры из Еревана, на которых протестующие скандируют: «Никол — предатель!».

Как Бутина отреагировала на демарш Армении

Мария Бутина заявила в разговоре с NEWS.ru, что руководству Армении «правда глаза режет». По ее словам, представители армянского премьера никак не смогли опровергнуть информацию в сюжете, так как российские журналисты предварительно тщательно проверяли все сведения.

«Видимо, правда глаза режет. Что здесь оскорбительного? Правда — она горькая. Лучше, чем сладкая ложь, которой он [Никол Пашинян] пытается кормить собственный народ в то время, как ответственность за судьбы армян в Карабахе, людей, которые потеряли свои дома, стали беженцами, на его совести», — подчеркнула она.

Бутина пояснила, что выбрала Пашиняна героем программы, так с его именем связаны актуальные события последнего времени.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Бутина

«Актуально было посмотреть на его биографию и послужной список. Что, собственно говоря, мы и представили для зрителей нашего телеканала. Не мне давать оценки вызова нашего посла в МИД Армении. Это их право — предпринять в рамках международного поля какие-либо действия. Или их не предпринимать», — заключила депутат.

Что происходит с отношениями России и Армении

За последнее время Ереван предпринял целый ряд шагов, которые ударили по российско-армянским отношениям. Так, 14 октября Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте этого года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ранее Армения также отказалась принимать российских миротворцев, обвинила их в неэффективности и даже поставила под вопрос дальнейшее членство страны в ОДКБ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин пояснил NEWS.ru, что премьер Армении последовательно реализует свою сверхзадачу, разрушая отношения России и Армении.

«Он просто сжигает мосты. Он пытается разрушить многовековые связи между нашими народами ради переориентации на Запад и спасения своей собственной политической карьеры», — сказал политик.

Член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов рассказал NEWS.ru, что США и НАТО пытаются усилить свое присутствие в Армении с целью выдавить Россию с территории Южного Кавказа. По его словам, Белый дом реализует эту стратегию начиная с 1990-х годов. По данным политика, на территории Армении сейчас работают несколько тысяч некоммерческих организаций, которые находятся под контролем Запада.

«По данным Минюста Армении, в стране насчитывается более трех тысяч НКО, которые финансируются из различных фондов США и Европы. Практически все эти объединения ведут антироссийскую риторику и разжигают русофобские настроения в Армении», — указал депутат.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко напомнил NEWS.ru, что Армения и НАТО начали сближение и реализацию общих военных программ еще до прихода Пашиняна к власти.

«В Москве долго старались игнорировать сближение Еревана и НАТО. Но надо понимать: Пашинян — это не начало, а итог сближения Армении с Альянсом. У некоторой части армянского общества есть надежды, что НАТО поможет однажды взять реванш в Карабахе», — предупреждает Фененко.

Что будет с отношениями между Россией и Арменией дальше

Умаханов отмечает, что, несмотря на охлаждение между государствами, у армянского и российского народов хорошие отношения. По его словам, на территории Армении большая часть населения доверят России и желает добрососедских отношений с ней, а не с Западом. Также он отметил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении — они очень патриотичны и вносят существенный вклад в развитие страны.

«Пашинян и его соратники любят повторять, что Армения ошиблась в своей ставке на Россию как на геополитического партнера. Но хочу напомнить, что наши исторические отношения уходят корнями в прошлые века. Нынешним руководителям Армении нет дела до собственного народа, их волнует только личное благополучие, но игра с Альянсом может плохо кончиться для них», — сказал депутат.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Военный эксперт Алексей Леонков заявил NEWS.ru, что Армения выбрала курс на отрыв от России и решила идти по тому же пути, по которому в свое время пошла Украина. Он предположил, что Ереван так же, как Киев, будет выходить из всех структур, где присутствует Россия, а потом и вовсе откажется от двустороннего сотрудничества.

«Сейчас мы наблюдаем за тем, чем это все закончилось. В Киеве думали, что выбор в пользу европейской интеграции принесет счастье. Но гибнет не только государство, которое оторвали от России, но и платится дорогая цена — жизни граждан Украины», — заявил Леонков.

Он подчеркнул, что разрыв с Арменией происходит гораздо быстрее, чем с Украиной. По его прогнозам, в ближайшее время прозападный курс Армении продолжится и «в лучшем случае республика превратится в зависимый анклав, в худшем — ее просто поглотят».

Алексей Фененко предполагает, что Запад через Армению хочет реализовать свои цели на Южном Кавказе, в том числе получить доступ к нефти, способствовать развалу ОДКБ и добиться открытия против России второго фронта на фоне конфликта на Украине.

Как будет реагировать Россия

Профессор факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Россия воспринимает недружественную риторику и резкие высказывания Армении в свой адрес как попытки Пашиняна отвести от себя обвинения в неэффективной политике. По его словам, с этой целью армянский лидер, помимо критики в адрес России, также допускает обвинения в адрес других стран, в том числе США, Франции и Запада в целом.

«Пашинян хочет замотать и заговорить поражение в войне за Карабах 2023 года и сделать вид, что ничего не произошло», — подчеркивает он.

Фото: МО РФ Российские миротворцы помогают мирному населению Карабаха

Эксперт предполагает, что Россия не будет резко реагировать на слова армянского премьера и предпринимать какие-либо действия против южнокавказской республики, так как Пашинян только делает скандальные заявления, но помимо «ритуальных решений» напрямую не предпринимает никаких шагов против Москвы.

«Армянский лидер говорит много обидных и неприятных для России высказываний. Восприятие политики России в Армении очень обостренное и нервное. Передача на канале не повод вызывать дипломата. Армения сейчас просто не уверена в своем курсе. Вот и все», — говорит эксперт.

По мнению Ткаченко, пока не похоже, что Москва будет отвечать на шаги Еревана, так как вскоре Армения, вероятно, вернется к осознанию того, что Россия — единственная страна в мире, которая готова и обязана защищать республику военным путем в рамках ОДКБ, и отказываться от отношений с РФ нельзя.

Он также указал, что между Москвой и Ереваном по-прежнему сохраняется диалог на уровне министров иностранных дел и глав государств, поэтому не стоит воспринимать кризис российско-армянских отношений так, будто «Армения убегает, а нам ее нужно догонять».

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