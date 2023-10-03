Армения присоединилась к МУС: арестуют ли Путина, что это значит для России Ереван ратифицировал Римский статут, несмотря на предупреждения Москвы

Фото: Пресс-служба парламента Армении/РИА Новости

Парламент Армении ратифицировал Римский статут – договор, учредивший Международный уголовный суд

Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Армянская сторона утверждает, что ей необходимо присоединиться к МУС, чтобы инициировать судебные разбирательства против Азербайджана. Что известно о ратификации, как на подписание документа отреагировала Москва и будет ли Армения готовить арест российского лидера — в материале NEWS.ru.

Как Армения ратифицировала Римский статут

Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября. Трансляция процесса велась в прямом эфире на сайте парламента. При этом оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали заседание и не приняли участия в голосовании. В зале заседаний парламента осталась лишь партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».

«Армения знает о позиции России по Римскому статуту, но руководствоваться будет исключительно своими интересами, потому что Армения — суверенное государство», — заявил депутат от правящей партии Эдуард Агаджанян.

Документ будет подписан в ближайшее время президентом страны Ваагном Хачатуряном. Он вступит силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Ереван будет признавать юрисдикцию суда по делам, начиная с 10 мая 2021 года.

Как отреагировала Россия

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в разговоре с NEWS.ru, что Россия проанализирует решение Армении и сделает выводы на будущее. По его словам, это единственное, что может сделать Российская Федерация. Вместе с этим он выразил надежду, что отношения между армянским и российскими народами не изменятся.

«Я надеюсь, что отношения между нашими народами не изменятся. Они основаны на многовековой дружбе и братстве. Однако, относительно политиков, принявших это решение, возможно потребуется сделать некоторые выводы. Это все попытки, которые совершенно неуместны и бесполезны», — сказал Карасин.

Фото: Пресс-служба парламента Армении Парламент Армении ратифицировал Римский статут – договор, учредивший Международный уголовный суд

Армянская мотивация ратификации Римского статута абсурдна, считает председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов. Он рассказал NEWS.ru, что решения МУС не имеют никакой юридической силы и не признаются значительным числом государств, включая США. Морозов подчеркнул, что решение Еревана вступить в МУС портит отношения с Москвой, учитывая, что «так называемый суд» преследует российского президента Владимира Путина.

«Похоже, именно для „политического прогиба“ Армения и идёт на ратификацию. Прогиб в Вашингтоне, конечно, засчитают. Только, по сути, это ещё один шаг в сторону десуверенизации Армении. Карабаха, видимо, мало. Надо потерять ещё и отношения с Россией», — заметил парламентарий.

Он считает, что Арменией сегодня правят коллаборационисты, которые торгуют её суверенитетом и, теряя отношения с Россией, также теряют гарантии армянской государственности.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил NEWS.ru, что ратификация статута не улучшит отношения России и Армении, и отметил, что время, которое было выбрано для этого решения, символично. По его словам, руководство Армении подтвердило роль и значение МУС, который давно превратился в орудие западных недругов.

«На мой взгляд, те, кто там находятся у власти, ориентируются не на коренные интересы армянского народа, а на что-то другое. Они идут на поводу тех, кто считает Россию своим противником... Смотришь на карту мира и видишь, где Ереван, а где Вашингтон и Брюссель. Это не те точки, на которые Еревану следует опираться в серьезной и долгосрочной стратегии», — сказал Климов.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с NEWS.ru назвал решение Армении о ратификации недружественным шагом и отметил, что Ереван последовательно идет таким курсом. По его словам, фактически армянская сторона запретила въезд в страну президенту России Владимиру Путину.

«Я не думаю, что президент России рвался в ближайшем будущем посетить Армению. Само по себе это, конечно, оскорбительно. Это будет создавать контекст, как и другие заявления правительства Армении, касающиеся уже вопросов общественно-политических и прочих», — добавил Затулин.

Фото: Пресс-служба парламента Армении Парламент Армении ратифицировал Римский статут – договор, учредивший Международный уголовный суд

Арестует ли Армения Путина после признания Римского статута

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин объяснил NEWS.ru, что арест президента России Владимира Путина в Армении практически невозможен, несмотря на ратификацию Ереваном статута МУС, который выдал ордер на российского лидера. По его словам, решение Армении не отменяет норму международного права, согласно которой главы государств обладают иммунитетом.

«Ратификация статута Арменией не нивелирует нормы права, которые сложились за пределами этого соглашения. Лидеры стран имеют абсолютный иммунитет от действия публичной власти других государств и международных институтов», — подчеркнул юрист.

Эксперт отметил, что некоторые государства не соблюдают международные обязательства и идут на правонарушения, поэтому сложно точно прогнозировать, как в перспективе поведут себя власти тех или иных стран.

Вместе с этим Лабин напомнил, что Армения предлагает России дополнительно заключить соглашение, которое, по мнению Еревана, могло бы развеять опасения Москвы. Эксперт пояснил, что в практике международного права есть специальные договоры, которые уточняют позицию страны, участвующей в международном договоре, по отношению к другой.

Он предположил, что Россия ознакомится с этим соглашением, сопоставит его с национальными интересами и примет решение о том, подписывать ли его или нет.

«Если действительно предмет, предложенный армянской стороной, совпадает с интересами России, то соглашение можно рассмотреть. В случае если оно не устроит российскую сторону, у Москвы нет никакого обязательства его подписывать. В таком случае могло бы быть рассмотрено альтернативное решение», — пояснил юрист.

О предложении Армении подписать двустороннее соглашение стало известно 28 сентября. Об этом заявил представитель республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян. Он отметил, что даже если российская сторона не захочет подписать данное соглашение, разговор «о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению является неразумным», так как главы государств имеют иммунитет.

Фото: kremlin.ru 23 ноября 2022. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване

Зачем Армения ратифицировала Римский статут

Киракосян 3 октября заявил, что ратификация позволит Еревану инициировать в МУС разбирательства против Баку.

По его словам, правительство одобрило подписание «в связи с началом широкомасштабной агрессии Азербайджана против Армении с сентября 2022 года, а также военными преступлениями на армянских землях».

11 сентября премьер Пашинян пояснил, что статут нужен для расследования инцидентов, произошедших в мае 2021 года и сентябре 2022 года на границе с Азербайджаном. Он отмечал, что Ереван стремится к дополнительным международным рычагам безопасности в условиях, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства».

«К сожалению, в контексте отношений между Российской Федерацией и Гаагским уголовным судом вышло плохое совпадение. Этот процесс совершенно не связан с армяно-российскими отношениями, он связан с приграничной напряженностью», — пояснил Пашинян.

Сенатор Климов в беседе с NEWS.ru выразил сомнения в том, что это решение поможет Еревану отстаивать права армян в Карабахе, так как «сейчас МУС существует не для таких дел, а для преследования российского руководства».

По словам Затулина, армянская сторона пыталась преуменьшить значение ратификации, говоря, что это якобы не направлено против Путина и Москвы. Он отметил, что в России признание Арменией Римского статуса расценили как вызов.

Почему армянская оппозиция бойкотировала ратификацию

В армянской оппозиции считают, что ратификация Римского статута МУС противоречит конституции Армении и не отвечает внешнеполитическим интересам страны. Там отмечают, что МУС сейчас является политизированным органом и решение властей о ратификации чревато непредсказуемыми последствиями. Также представители оппозиции опасаются, что это решение негативно скажется на отношениях с РФ.

«Национальное собрание не имеет полномочий выносить вопрос ратификации Римского статута на обсуждение без внесения поправок в Конституцию. Причем без учета имеющихся многочисленных рисков», —заявил секретарь парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Арцвик Минасян.

Фото: Пресс-служба парламента Армении Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян

Как Армения вступала в МУС

На заседании Национального Собрания Армении 3 октября Киракосян напомнил, что Армения подписала проект ратификации Римского статута МУС еще 17 июля 1998 года.

«Армения начала процесс присоединения к МУС около 20 лет назад. Однако в августе 2004 года Конституционный суд признал Римский статут противоречащим действующей на тот момент конституции. Основной закон был реформирован в декабре в 2005 и 2015 годах. К процессу вновь вернулись после войны 2020 года», — сообщил он.

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