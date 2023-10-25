Пашинян высказался о присутствии российских военных баз в Армении Пашинян: в присутствии российских военных баз в Армении нет никаких преимуществ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

В присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в беседе с Wall Street Journal. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».

Пашинян добавил, что не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что недавние события в Карабахе привели Ереван к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Накануне армянский МИД вызвал посла России в Армении Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. В Ереване заявили, что в эфире телепередачи на Первом канале были сделаны оскорбительные и неприемлемые заявления в адрес властей республики.

14 октября Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Позже премьер Армении Никол Пашинян отметил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы». В Армении также сообщили, что ОДКБ и другие структуры не в силах гарантировать безопасность республики.

На фоне этого стало известно о новом сотрудничестве Еревана с Парижем. Так, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна подписала с Арменией соглашение на поставку трех радиолокационных систем Ground Master 200 (GM200). Кроме того, французские специалисты обучат армянских военных в области ПВО. Также запланирован визит армянской делегации в школу ВВС Франции.