Эксперт оценил вероятность и последствия вывода российских войск из Армении Эксперт Коротченко: все идет к тому, что Россия выведет войска из Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сценарий, при котором Россия выведет свои войска из Армении, не просто возможен, а к нему все идет, сообщил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Однако, отметил военный эксперт, пока такое развитие событий можно предотвратить, чтобы конъюнктурные соображения премьер-министра Армении Никола Пашиняна не превалировали над интересами национальной безопасности Еревана.

Россия сама не будет отказываться от военной базы в Гюмри. Она видит разворот Пашиняна в сторону Запада, но не выступит инициатором разрыва отношений в военной сфере. Есть надежда, что слова Пашиняна — просто слова, а не практическая политика. Пока есть окно возможностей, чтобы удержать Армению. Нужно работать с ключевыми игроками в команде Пашиняна, включая членов армянского Совета безопасности, — сказал Коротченко.

Также аналитик отметил, что нужно обсуждать вопросы стабильности на Южном Кавказе. По его мнению, Россия не должна быть пассивным наблюдателем, а доказывать — в рамках легитимных механизмов, — что прекращать сотрудничество с Москвой опасно для Еревана.

Конфликт с Азербайджаном завершен не в пользу Армении. Теперь Пашинян пытается найти других союзников, кроме России. Но та же Франция — далеко. А последствия решений Еревана бьют по самой Армении. Если Пашинян разорвет военное сотрудничество с Россией, то это означает угрозу безопасности для Армении, — добавил эксперт.

Ранее Пашинян высказал мнение, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».