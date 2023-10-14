Заключительный этап учений «Нерушимое братство – 2023»
В Иссык-Кульской области Киргизии 13 октября завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Финальный этап маневров прошел в условиях высокогорья, на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» Министерства обороны Киргизии.
В горных ущельях военные из пяти государств (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) отработали действия на блокпостах, задачи в фильтрационном пункте и лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим.
Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, подводя итоги учений «Нерушимое братство — 2023», «уровень подготовки подразделений миротворческих сил государств — членов ОДКБ отвечает требованиям, которые перед нами сегодня ставит жизнь».
В киргизских учениях приняло участие около 1500 военнослужащих, были задействованы свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, БПЛА и боевые катера. Также впервые в ходе маневров ОДКБ были задействованы боевые катера и отработаны действия в акватории озера Иссык-Куль.
Фото с учений ОДКБ в Иссык-Кульской области Киргизии — в галерее NEWS.ru.
Поделиться
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника контингента ОДКБ хорошо показала себя на нынешних маневрах
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника контингента ОДКБ хорошо показала себя на нынешних маневрах
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ отработали действия в условиях высокогорья
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ отработали действия в условиях высокогорья
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подразделения ОДКБ отработали действия по блокирование населенного пункта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подразделения ОДКБ отработали действия по блокирование населенного пункта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники учений «Нерушимое братство — 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники учений «Нерушимое братство — 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие во время учений ОДКБ «Нерушимое братство» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие во время учений ОДКБ «Нерушимое братство» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В штабе учений «Нерушимое братство – 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В штабе учений «Нерушимое братство – 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Учебные занятия проходили и на макетах
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Учебные занятия проходили и на макетах
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Авиация отрабатывает боевые задачи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Авиация отрабатывает боевые задачи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронеавтомобили подразделений ОДКБ на полигоне
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронеавтомобили подразделений ОДКБ на полигоне
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ на высокогорном полигоне «Эдельвейс»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ на высокогорном полигоне «Эдельвейс»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Боевые вертолеты в условиях высокогорья
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Боевые вертолеты в условиях высокогорья
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие ОДКБ показали умение в горах Иссык-Кульского района
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие ОДКБ показали умение в горах Иссык-Кульского района
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника ОДКБ имеет различный защитный цвет, в зависимости от местности выполнения задач
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника ОДКБ имеет различный защитный цвет, в зависимости от местности выполнения задач
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Высокие технологии для выполнения миротворческих задач
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Высокие технологии для выполнения миротворческих задач
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворческое подразделение ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворческое подразделение ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На учениях российский контингент продемонстрировал стрелковое оружие
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На учениях российский контингент продемонстрировал стрелковое оружие
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ходе маневров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ходе маневров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворческое подразделение десантников
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворческое подразделение десантников
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Киргизский подразделение миротворческого контингента ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Киргизский подразделение миротворческого контингента ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подразделения ОДКБ активно применяли на маневрах беспилотники
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подразделения ОДКБ активно применяли на маневрах беспилотники
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы в ходе учений
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы в ходе учений
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оружие военнослужащих демонстрируют наблюдателям и журналистам
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оружие военнослужащих демонстрируют наблюдателям и журналистам
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российское подразделение контингента ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российское подразделение контингента ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника для выполнения задач в пустынях Центральной Азии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника для выполнения задач в пустынях Центральной Азии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ на построении
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Миротворцы ОДКБ на построении
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие из подразделения ОДКБ на торжественном марше
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие из подразделения ОДКБ на торжественном марше
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ходе учений в Киргизии активно использовались военные вертолеты
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ходе учений в Киргизии активно использовались военные вертолеты
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника российского воинского контингента ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бронетехника российского воинского контингента ОДКБ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Современная снайперская винтовка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Современная снайперская винтовка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Испытания новейшего оружия на полигоне
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Испытания новейшего оружия на полигоне
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Киргизский танковый экипаж в ходе маневров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Киргизский танковый экипаж в ходе маневров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ходе учебных задач военнослужащие изучали новейшее оружие
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ходе учебных задач военнослужащие изучали новейшее оружие
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Учения ОДКБ в высокогорье Киргизии завершились 13 октября
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Учения ОДКБ в высокогорье Киргизии завершились 13 октября