Учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» завершились в высокогорье Киргизии Военные пяти стран — участниц ОДКБ за время учений отработали «миротворческие задачи»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заключительный этап учений «Нерушимое братство – 2023»

В Иссык-Кульской области Киргизии 13 октября завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Финальный этап маневров прошел в условиях высокогорья, на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» Министерства обороны Киргизии.

В горных ущельях военные из пяти государств (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) отработали действия на блокпостах, задачи в фильтрационном пункте и лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, подводя итоги учений «Нерушимое братство — 2023», «уровень подготовки подразделений миротворческих сил государств — членов ОДКБ отвечает требованиям, которые перед нами сегодня ставит жизнь».

В киргизских учениях приняло участие около 1500 военнослужащих, были задействованы свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, БПЛА и боевые катера. Также впервые в ходе маневров ОДКБ были задействованы боевые катера и отработаны действия в акватории озера Иссык-Куль.

Фото с учений ОДКБ в Иссык-Кульской области Киргизии — в галерее NEWS.ru.