В Иссык-Кульской области Киргизии 13 октября завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Финальный этап маневров прошел в условиях высокогорья, на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» Министерства обороны Киргизии.

В горных ущельях военные из пяти государств (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) отработали действия на блокпостах, задачи в фильтрационном пункте и лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, подводя итоги учений «Нерушимое братство — 2023», «уровень подготовки подразделений миротворческих сил государств — членов ОДКБ отвечает требованиям, которые перед нами сегодня ставит жизнь».

В киргизских учениях приняло участие около 1500 военнослужащих, были задействованы свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, БПЛА и боевые катера. Также впервые в ходе маневров ОДКБ были задействованы боевые катера и отработаны действия в акватории озера Иссык-Куль.

Фото с учений ОДКБ в Иссык-Кульской области Киргизии — в галерее NEWS.ru.

Бронетехника контингента ОДКБ хорошо показала себя на нынешних маневрах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетехника контингента ОДКБ хорошо показала себя на нынешних маневрах

Миротворцы ОДКБ отработали действия в условиях высокогорья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворцы ОДКБ отработали действия в условиях высокогорья

Подразделения ОДКБ отработали действия по блокирование населенного пункта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подразделения ОДКБ отработали действия по блокирование населенного пункта

Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста

Участники учений «Нерушимое братство — 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники учений «Нерушимое братство — 2023»

Военнослужащие во время учений ОДКБ «Нерушимое братство» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие во время учений ОДКБ «Нерушимое братство» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии

Миротворцы ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворцы ОДКБ

В штабе учений «Нерушимое братство – 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В штабе учений «Нерушимое братство – 2023»

Учебные занятия проходили и на макетах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учебные занятия проходили и на макетах

Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ОДКБ показали умение в блокировании незаконных акций протеста

Авиация отрабатывает боевые задачи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиация отрабатывает боевые задачи

Бронеавтомобили подразделений ОДКБ на полигоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронеавтомобили подразделений ОДКБ на полигоне

Миротворцы ОДКБ на высокогорном полигоне «Эдельвейс»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворцы ОДКБ на высокогорном полигоне «Эдельвейс»

Боевые вертолеты в условиях высокогорья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Боевые вертолеты в условиях высокогорья

Военнослужащие ОДКБ показали умение в горах Иссык-Кульского района

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ОДКБ показали умение в горах Иссык-Кульского района

Бронетехника ОДКБ имеет различный защитный цвет, в зависимости от местности выполнения задач

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетехника ОДКБ имеет различный защитный цвет, в зависимости от местности выполнения задач

Высокие технологии для выполнения миротворческих задач

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высокие технологии для выполнения миротворческих задач

Миротворческое подразделение ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворческое подразделение ОДКБ

На учениях российский контингент продемонстрировал стрелковое оружие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На учениях российский контингент продемонстрировал стрелковое оружие

В ходе маневров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе маневров

Миротворческое подразделение десантников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворческое подразделение десантников

Киргизский подразделение миротворческого контингента ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киргизский подразделение миротворческого контингента ОДКБ

Подразделения ОДКБ активно применяли на маневрах беспилотники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подразделения ОДКБ активно применяли на маневрах беспилотники

Миротворцы в ходе учений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворцы в ходе учений

Оружие военнослужащих демонстрируют наблюдателям и журналистам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оружие военнослужащих демонстрируют наблюдателям и журналистам

Российское подразделение контингента ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российское подразделение контингента ОДКБ

Бронетехника для выполнения задач в пустынях Центральной Азии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетехника для выполнения задач в пустынях Центральной Азии

Миротворцы ОДКБ на построении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миротворцы ОДКБ на построении

Военнослужащие из подразделения ОДКБ на торжественном марше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие из подразделения ОДКБ на торжественном марше

В ходе учений в Киргизии активно использовались военные вертолеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе учений в Киргизии активно использовались военные вертолеты

Бронетехника российского воинского контингента ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетехника российского воинского контингента ОДКБ

Современная снайперская винтовка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Современная снайперская винтовка

Испытания новейшего оружия на полигоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Испытания новейшего оружия на полигоне

Киргизский танковый экипаж в ходе маневров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киргизский танковый экипаж в ходе маневров

В ходе учебных задач военнослужащие изучали новейшее оружие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе учебных задач военнослужащие изучали новейшее оружие

Учения ОДКБ в высокогорье Киргизии завершились 13 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учения ОДКБ в высокогорье Киргизии завершились 13 октября