ОДКБ впервые задействовала боевые катера в ходе совместных учений На озере Иссык-Куль прошли учения ОДКБ с участием боевых катеров

Фото: jscsto.org

В Киргизии в рамках учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» были впервые задействованы боевые катера и отработаны действия в акватории озера Иссык-Куль, сообщил NEWS.ru пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. Он пояснил, что к патрулированию прибрежной акватории были привлечены шесть катеров группы кораблей охраны водного района, в том числе водолазный катер РВК-1328 «Вице-адмирал Темиров». По легенде «террористы» напали на морской конвой и захватили баржу с грузом радиоактивных отходов и экипажем.

Операция по освобождению судна была проведена силами группы специального назначения из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Киргизской Республики во взаимодействии с группой кораблей охраны водного района и кораблями охранения конвоя от Вооруженных сил Российской Федерации, — сказал Щегрикович.

После принудительной остановки «захваченного» судна для проведения штурма на его борт с вертолета Ми-8МТВ высадилась группа специального назначения Вооруженных сил Киргизской Республики. Бойцы десантировалась канатным способом, авиационное прикрытие десантно-штурмовых действий обеспечил вертолет Ми-17 от Вооруженных сил Республики Казахстан. Освобожденные «заложники» были эвакуированы на борт специального судна для оказания медицинской и психологической помощи.

Кроме того, по легенде «террористам» удалось выбросить за борт контейнер с радиоактивными отходами, в район сброса контейнера выдвинулся водолазный катер, водолазы провели радиационную, химическую и биологическую разведку, а затем, применяя водолазное снаряжение СВУ-5, осуществили подъем контейнера.

Также специалисты инженерно-саперного подразделения произвели тщательный осмотр судна на наличие взрывных устройств. После проверки судно было отбуксировано к причалу. В Объединенном штабе ОДКБ подчеркнули, что участники этого этапа учения успешно отработали совместные действия сухопутной и морской составляющей, что явилось значительным новшеством, так как ранее в учениях отрабатывались только сухопутные сценарии.

Ранее сообщалось, что в проходящих учениях принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего к учениям привлечено около 1500 военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.