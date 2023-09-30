В Госдуме допустили скорый выход Армении из ОДКБ Депутат ГД Затулин: Армения может выйти из ОДКБ в обозримой перспективе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Армении

За отключением в Армении трансляции российских телеканалов может последовать выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предположил в беседе с Telegram-каналом «Абзац» первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, это может произойти в обозримой перспективе.

Я не удивлюсь, если решение по отключению российских телеканалов будет принято. Более того, в обозримой перспективе будет сделана попытка выхода Армении из ОДКБ и поставлен вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри, — сказал парламентарий.

По словам депутата, обсуждение вопроса об отключении российских телеканалов в Армении связано с борьбой руководства республики с влиянием РФ в регионе. Он также напомнил, что в прошлом году ему самому запретили въезд в страну.

О том, что в Армении хотят отключить российские телеканалы ранее заявила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. Она пояснила, что эта тема обсуждается уже давно и даже поднималась на заседания парламента республики.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Госдумы Виктор Соболев отметил, что последствия выхода из ОДКБ для Армении будут самыми плачевными. По его словам, республику ждет печальная участь, ее разорвут на части. Он также предположил, что претензии руководства страны к ОДКБ высказываются под влиянием США.