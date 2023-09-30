В Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов Бадалян заявила об обсуждении вопроса отключения телеканалов РФ в Армении

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Депутаты в Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов, сообщила в интервью factor.am депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. По ее словам, соответствующие ведомства выступят с заявлением в случае принятия такого решения.

Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания (парламента), — ответила Бадалян, отвечая на вопрос, почему вещание российских телеканалов в стране не ограничено.

В настоящий момент на территории Армении через общественный мультиплекс доступно вещание таких российских телеканалов, как Первый канал, «Россия. Культура», «Мир» и «РТР Планета».

28 сентября стало известно, что Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение Риги грубейшей дискриминацией и проявлением национализма. По ее словам, данный шаг свидетельствует о бессилии латвийских властей в построении истинно демократического и инклюзивного общества. Захарова подчеркнула, что русский язык является основным средством общения для 40% населения Латвии.