Захарова пристыдила Латвию за решение запретить русский язык в СМИ Захарова: решение Латвии запретить русский язык в СМИ — национализм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение Латвии запретить русский язык в СМИ является грубейшей дискриминацией и проявлением национализма, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, этот шаг свидетельствует о бессилии латвийских властей в построении истинно демократического и инклюзивного общества.

В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке, — отметила дипломат.

Она напомнила, что русский язык является основным средством общения для 40% населения Латвии. Захарова назвала данную инициативу циничной насмешкой над обязательствами, которые Рига взяла на себя в области защиты прав человека.

Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии, — подчеркнула представитель МИД РФ.

28 сентября Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке.

Ранее стало известно, что в Латвии полиция начала охоту на авто с наклейками «Я русский». Власти считают недопустимыми такие лозунги на автомобилях, поэтому правоохранители имеют право приказать их немедленно удалить. При этом жителей страны призвали сообщать об обнаружении машин с такими наклейками. Владельцев машин с ними могут привлечь к административной ответственности.