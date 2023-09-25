В Латвии полиция начала охоту на авто с наклейками «Я русский»

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Полиция Латвии считает недопустимыми наклейки «Я русский» на автомобилях, сотрудники имеют право приказать их немедленно удалить, сообщило ведомство в Twitter (X). При этом жителей страны призвали сообщать об обнаружении машин с такими наклейками. Владельцев машин с ними могут привлечь к административной ответственности.

Учитывая геополитическую ситуацию на данный момент, военные действия России против Украины, а также общий контекст, недопустимы любые прославления военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке, таких как «Я русский/Я русская», — говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось ранее, власти Латвии вышлют из страны свыше 3,6 тысячи россиян. Все они подавали заявку на продление вида на жительство, однако взамен получили лишь предписание покинуть государство из-за отказа сдавать экзамен на знание латышского языка. Как утверждает представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе, им дадут еще один шанс на сдачу тестов.

Тем временем правительство Латвии разрабатывает законопроект, запрещающий пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в России. Под запрет также попадут машины с белорусскими госномерами.