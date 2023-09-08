В Армении освободили блогера Бадаляна СК Армении сообщил об освобождении блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна

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Мика Бадалян

Следственный комитет Армении сообщил об освобождении пророссийского блогера Мика Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Они были задержаны в пятницу, 8 сентября, в рамках дела о незаконном обороте оружия.

Задержанные А. Г. (Ашот Геворкян), М. Б. (Микаэл Бадалян) и Н. К. решением следственного органа освобождены из-под стражи, — говорится на сайте СК Армении.

О задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге страны стало известно в четверг, 7 сентября. По данным Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник для подготовки радиоматериала для авторского проекта о жизни в приграничных районах.

Об исчезновении блогера Бадаляна ранее сообщал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он утверждал, что мужчину похитили неизвестные в масках вечером 6 сентября. Свидетелем произошедшего стал местный священник. До этого блогер был гостем передачи «Починяем примус» на радио Sputnik, где критиковал правительство Армении за антироссийскую позицию. Он предупреждал, что процессы по вытеснению России из региона могут начаться в ближайшее время при пособничестве нынешних армянских властей.

Позднее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что блогер и обозреватель задержаны в рамках уголовного дела по статье «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Вместе с ними также задержаны еще пять человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. По ее мнению, Запад таким образом хочет испортить отношения Москвы и Еревана.