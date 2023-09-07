СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и еще шести человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что блогер Микаэл Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Вместе с ними также задержаны еще пять человек.

Шестого и седьмого сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц», в рамках уголовного дела, возбужденного Службой нацбезопасности Армении и переданного Следственному комитету, задержаны семь человек, в том числе Микаэл Бадалян и Ашот Геворкян, — заявили в СК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание блогера очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. По ее мнению, Запад таким образом хочет испортить отношения Москвы и Еревана.

До этого заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армяно-российские отношения не стоит расценивать как напряженные. Он подчеркнул, что отношения между странами рабочие, но есть разногласия, по которым ведутся обсуждения.