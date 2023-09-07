МИД Армении не считает отношения с Россией напряженными

В МИД Армении заявили, что не считают отношения с Россией напряженными, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на замглавы ведомства Паруйра Ованнисяна. Он отметил, что отношения между странами рабочие, но есть разногласия, по которым ведутся обсуждения.

Трудно толковать это как напряженность. С Россией - рабочие отношения. И как всегда, как и со всеми партнерами, есть разногласия, проводятся обсуждения. Это не значит, что можно называть это напряженностью, — сказал Ованнисян.

Диппредставитель уточнил, что власти действительно критикуют ОДКБ, но речи о выходе Армении из объединения на сегодняшний день не идет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала о направлении запроса к Армении с требованием пояснить ситуацию с ратификацией Римского статута Ереваном. В Армении это объясняют намерением вынести на рассмотрение Международным уголовным судом (МУС) проблему Карабаха. Это может испортить отношения Москвы с Ереваном в перспективе, поскольку МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.