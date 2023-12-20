Пашинян впервые обвинил Путина в сдаче Карабаха. Прав ли армянский лидер? В российском парламенте ответили на серию упреков из Еревана

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые позволил себе персональный выпад в адрес президента России Владимира Путина. Он обвинил лидера РФ в нарушении мирных договоренностей 2020 года, намекнув, что якобы по вине Путина армяне и потеряли Карабах. Означает ли такой переход на личности окончательный уход от России и разворот Пашиняна на Запад? Почему в российском парламенте теперь предрекают армянскому лидеру судьбу Зеленского, а Армении — риск «наступить на украинские грабли». Об этом — в материале NEWS.ru.

В чем конкретно Пашинян обвинил Россию и ОДКБ

Глава правительства Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении вечером во вторник 19 декабря сообщил, что обращался в ОДКБ и отдельно, на двустороннем уровне, — к России с просьбой о помощи «во время первого вторжения азербайджанских войск на территорию Армении в мае 2021 года». Стоит пояснить: так Пашинян называет пограничный конфликт Армении с Азербайджаном, возникший, по мнению экспертов, из-за того, что границы между странами до сих пор не маркированы. По словам Пашиняна, реакция Москвы оказалась «нулевой». Не последовало ответа, посетовал он, и на аналогичную просьбу о помощи во время приграничных боев в сентябре 2022 года.

По мнению Пашиняна, такое бездействие ОДКБ и России нарушает договоры об обеспечении коллективной безопасности и отдельный договор с Москвой об оказании военной помощи. Именно такое поведение Москвы и других союзников, считает премьер Армении, и вынудило его правительство уже спустя месяц, в октябре 2022 года публично признать Карабах частью Азербайджана.

Обвинил премьер и российских миротворцев, расквартированных в Карабахе, — по его версии, они не защитили мирное население региона во время недавних боев 19-20 сентября, хотя обязаны были вмешаться.

Так премьер прокомментировал недавнее заявление российского МИДа о том, что именно действия Еревана помешали в полной мере выполнить трехстороннее соглашение от 9-10 ноября 2020 года.

Фото: kremlin Никол Пашинян

В чем именно Пашинян обвинил лично Путина

В ходе недавней прямой линии Владимир Путин посетовал: осенью прошлого года, во время саммита Пашиняна и Алиева в Праге, он с удивлением узнал из сообщений прессы о том, что Ереван публично признал Карабах частью Азербайджана.

Похоже, именно это замечание и задело Пашиняна — в телеинтервью он впервые позволил себе личный упрек в адрес Путина. По словам армянского премьера, заявления российского президента, прозвучавшие за год до этого, противоречили договоренностям, которые Пашинян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Путин заключили в ноябре 2020 года. Пашинян сказал, что и сам «узнал из прессы» о заявлении Путина, в конце 2020 года назвавшего Карабах частью Азербайджана.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года Путин действительно говорил следующее: с международно-правовой точки зрения Карабах остается частью Азербайджана, но в реальности ситуация сложнее, а разбираться в ней следует без кровопролития. Кстати, как предположила тогда газета «Коммерсант», слова Путина должны были понравиться скорее Еревану, чем Баку. Издание в этой связи обратило внимание на оговорку президента о том, что ситуация «сложнее, чем простые международно-правовые постулаты». Но Пашиняну, как теперь выясняется, оговорка Путина все равно не пришлась по душе.

Примечательно, что выпад в адрес Путина Пашинян допустил спустя всего пять дней после того, как принимал в Ереване вице-премьера РФ Алексея Оверчука. После беседы с Пашиняном, на заседании межправительственной комиссии вице-премьер пообещал, что Россия профинансирует строительство проекта «Перекресток мира», который предложил премьер-министр Армении — в рамках возможного открытия коммуникаций Южного Кавказа.

Что будет с щедрым предложением Еревану теперь, покажет время.

Фото: Правительство России Встреча вице-премьера РФ Алексея Оверчука и премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Оправдана ли критика российских миротворцев

Пашинян огульно обвиняет Россию и ее миротворцев в том, что они «не защитили армянское население» в Карабахе, заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, миротворцам надо сказать спасибо за то, что они предотвратили наиболее тяжкие последствия очередного военного столкновения минувшей осенью. «Мы очень четко следим за выполнением своих обязательств», — отметил зампред комитета.

По мнению Климова, не имеют оснований и претензии к российскому президенту, поскольку Москва вообще никогда не вмешивалась в спор Армении с Азербайджаном, продолжавшийся более 30 лет.

«Господин Пашинян сам признал законность границ, какими они были в советское время. Это означает, что Карабах, с точки зрения самого Пашиняна, тоже часть Азербайджана. Именно так считает в своем большинстве мировая общественность», — напомнил сенатор, добавив, что и Ереван никогда не признавал Карабах ни самостоятельным государством, ни частью Армении.

Кстати, в постановлении Совета Федерации от 18 ноября 2020 года о вводе миротворцев в Карабах действительно отмечалось, что эта мера нацелена на «избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха». Общеизвестно, что никакой массовой гибели людей в Карабахе минувшей осенью не случилось.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем объясняются претензии Пашиняна к России и ОДКБ

В нижней палате российского парламента считают, что Пашинян пытается переложить на Москву ответственность за «сдачу» Карабаха. «Виновата, мол, Россия и российские миротворцы. Никоим образом мы не нарушали трехстороннее соглашение», — заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По мнению депутата, Пашинян в Праге сам признал суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Слуцкий делает вывод, что армянское руководство пытается совершить крутой вираж на Запад. «Тем самым Ереван рискует наступить на украинские грабли и принести в жертву многовековые дружественные российско-армянские связи в угоду западным русофобам», — предупреждает глава комитета.

Коллега Слуцкого по Госдуме, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил удивление тем, что Пашинян обвинил ОДКБ в неоказании помощи Армении в «приграничных районах» в то время, как граница между Арменией и Азербайджаном еще не определена. «Азербайджан соблюдает международное право. Армения ведет себя странно. Между странами не подписан мирный договор, граница не определена. Вдобавок, ОДКБ функционирует по определенному протоколу, который Армения не соблюдает. ОДКБ разве может оказывать помощь стране, которая не обращается за ней к этой организации?», — недоумевает Журавлев.

По словам Журавлева, армянский премьер-министр часто заявляет о «неработоспособности» ОДКБ, что выглядит как минимум некорректно. По его мнению, тон в правящих кругах Еревана все больше задают люди, связанные с Фондом Сороса и тому подобных западных НКО.

«Соросята привыкли дурить своих граждан. Для них НАТО гораздо лучше ОДКБ. Россия не намерена вмешиваться в выбор армянского народа. Но если руководство Армении хочет повторить судьбу нашей соседней страны, которая постоянно „вступает в НАТО“, то это его проблема», — заявил Журавлев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Журавлев

Почему Пашинян заявил о нарушении соглашения Путиным

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что попытки Пашиняна упрекнуть персонально президента России говорят о том, что армянский премьер определился c выбором новых покровителей.

«Он считает, что его покровители в США и Евросоюзе сильнее России и теперь ему не нужно учитывать мнение России. Но ведь также считал и Зеленский. Пашинян считает, что он теперь может высказываться в адрес других лидеров в любом тоне. Он себя ощущает прямым вассалом главного гегемона на планете», — убежден политолог.

По словам Солонникова, армянский лидер получил подобный политический заказ США, еще когда пришел к власти в 2018 году, но до сих пор не мог выполнить. «Теперь Пашинян будет менять Армению — под влиянием США. И он этим гордится. Ему помогают огромное американское посольство, фонды, неправительственные организации. Они применяют сложные технологии, и за пять лет им удалось добиться серьезных результатов в переформатировании армянского общества», — посетовал политолог.

Как Москва реагирует на претензии Еревана

В отличие от парламентариев, российские дипломаты отреагировали на выпады Пашиняна довольно хладнокровно. По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, Москва по-прежнему исходит из того, что Пашинян воспользуется приглашением президента и приедет 25-26 декабря в Петербург.

«Здесь пройдет заседании Высшего евразийского экономического совета и традиционная предновогодняя встреча глав государств участников СНГ», — напомнила Захарова. В Москве, руководствуясь союзническим характером отношений с Арменией, неизменно готовы решать все возникающие темы в спокойном профессиональном и партнерском ключе, добавила она.

Тем временем, в среду 20 декабря власти Армении позволили себе еще один жест в адрес Москвы, который трудно назвать дружественным. Национальная комиссия телевидения и радио приостановила на месяц лицензию на вещание радиостанции «Тоспа», которая транслирует передачи «Sputnik Армения». Медиарегулятор также оштрафовал «Тоспу» на 500 тыс. драмов (около $1200).

Согласно сообщению комиссии, решение связано с тем, что один из ведущих «допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания», не имея на это «морального права» как иностранный гражданин. В другой передаче комиссия нашла утверждения, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».

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