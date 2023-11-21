Армения готовится к новой войне? Зачем Еревану иностранное оружие и техника Ереван создает новый военный альянс против Азербайджана

Фото: t.me/mil_armenia

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция готовит почву для новой войны на Южном Кавказе, поскольку Запад под предводительством Парижа начал накачивать оружием Армению. При этом армянские власти продолжают политику отдаления от России и всех структур с ее участием, которые не поддержали Ереван во время второй войны в Карабахе. Похоже, теперь правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна надеется на помощь ЕС и НАТО. Помогут ли они армянским реваншистам — в материале NEWS.ru.

Как Южный Кавказ оказался перед угрозой новой войны

21 ноября Ильхам Алиев заявил, что Франция занимается поощрением сепаратистов и вооружением Армении, тем самым подготавливая почву для развязывания новой войны на Южном Кавказе.

«Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и наш регион — Южный Кавказ, поддерживая сепаратистские тенденции, вооружая Армению и навязывая военную политику», — заявил азербайджанский лидер.

Кроме того, Париж использует свое положение в Совете Безопасности ООН для «геополитических интриг» в различных регионах, добавил политик. Вместе с тем он отметил, что снабжение Армении вооружением не поможет ей, если Ереван решит начать новую войну. По мнению Алиева, армянское руководство готовится к попытке реванша.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше», — заявил он 20 ноября на совместной пресс-конфренции с президентом Ирака Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Такого же мнения придерживается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что армянским властям нужно искать гарантии безопасности не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями, так как после решения вопроса Карабаха началась новая эра.

«Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб», — сказал Эрдоган.

Кто подталкивает Пашиняна к новому конфликту

После поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном правительство армянского премьера Никола Пашиняна выбрало путь отдаления от Москвы. В Ереване это объясняют тем, что российская сторона не помогла республике в боевых действиях против Азербайджана. Не меньше претензий у Армении и к членам ОДКБ, которые отказались снабжать оружием армянскую сторону во время войны в 2020 году. Тогда стороны пояснили, что конфликт продолжается не на территории организации, а потому не было оснований вмешиваться.

Критика ОДКБ, бойкотирование ее мероприятий в течение последнего года закончилось тем, что Пашинян впервые не приедет на саммит лидеров стран — членов организации, который должен пройти в Минске 23 ноября. Более того, армянский премьер попросил снять с повестки саммита документ о помощи его стране.

Фото: t.me/military_arm После поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном правительство армянского премьера Никола Пашиняна выбрало путь отдаления от Москвы

Власти Армении пока отрицают планы выхода из ОДКБ, но появляется все больше признаков того, что Ереван готовится к европейской интеграции, найдя альтернативу России и ОДКБ в западных структурах. Страны ЕС и Вашингтон, заинтересованные в сокращении числа союзников Москвы, «звериной хваткой вцепились в Армению», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

На Украине даже пригласили Армению присоединиться к новому (еще даже не созданному) антироссийскому военному альянсу. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному изданию «АналитикаUA» похвалил армянского премьер-министра Никола Пашиняна за прозападный вектор движения.

Чем страны НАТО заманивают Ереван

14 ноября Франция поставила Еревану через территорию Грузии бронемашины Bastion. Это стало неожиданностью, так как во время переговоров 23 октября министры обороны Франции и Армении договорились о военно-техническом сотрудничестве, но о бронеавтомобилях ни Франция, ни Армения не упоминали.

Возможно, причиной поставки стало то, что бронеавтомобили на самом деле предназначались для Украины. Только в Киеве от них отказались из-за недостаточной эффективности. Поэтому Ереван решил забрать военную технику себе.

Официально Армения договорилась с Францией о покупке трех радаров среднего радиуса действия Ground Master 200 компании Thales Group (предположительно, стоимость одного радара составляет около $16 млн), биноклей и датчиков у компании Safran, а также зенитных ракетных комплексов Mistral от компании MBDA. Их стоимость составляет, по данным Reuters, около $550 тыс. за единицу.

Фото: arquus-defense.com 14 ноября Франция поставила Еревану через территорию Грузии бронемашины Bastion

Кто еще вооружает Ереван

Франция не единственный военный поставщик Армении. В воскресенье, 19 ноября, индийская компания Bharat Forge, специализирующаяся на производстве артиллерийских систем, сообщила о поставках в Армению самоходных гаубиц MArG 155, пишет индийское издание IDRW.

«Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. Так, в 2020 году страна приобрела четыре мобильные радиолокационные установки Swathi, а в 2022 году Ереван и Нью-Дели заключили контракт на сумму $245 млн на закупку реактивных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных боеприпасов.

Как в Армении объясняют закупки западных вооружений

Ранее вооружением Армению обеспечивала в основном Россия, но сейчас в Ереване считают, что контракты с Москвой не соблюдаются, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян. Он напомнил, что, по сообщениям армянских властей, Ереван заплатил за российские вооружение несколько сотен миллионов долларов, однако поставки не осуществляются. По словам эксперта, одна из причин — собственные потребности Москвы в вооружении на фоне СВО.

«При этом определенную роль в этом вопросе играет и факт ухудшения отношений между сторонами. Нынешнее руководство Армении более склонно искать другие пути, в том числе и в обход российским поставкам, это их политика, которой они придерживаются», — сказал Микаэлян.

Фото: t.me/mil_armenia Эксперты считают, что Армения выкупает оружие у Франции и Индии прежде всего для того, чтобы отказаться от российского и перейти из союзников Москвы в стан ее врагов

Как Пашинян ведется на «заигрывания» Запада

«Стоит понимать, что Армения выкупает оружие у Франции и Индии прежде всего для того, чтобы отказаться от российского и перейти из союзников Москвы в стан ее врагов. Главная цель Еревана — ликвидировать российскую базу в Гюмри и пограничников из ВС РФ», — заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков.

Он также подчеркнул, что армянская разведка тесно интегрирована в российскую, поэтому есть риск слива секретной информации западным странам. По словам политолога, вероятно, армянские власти уже передают какие-то данные США и странам ЕС, так как секретарь Совбеза республики Армен Григорян известен своими антироссийскими взглядами.

В конце концов, Армения может помочь Украине в боевых действиях против России, отметил Марков. По его словам, Ереван может передавать Киеву артиллерийские установки, которые сейчас ему очень нужны. Кроме того, армянское руководство может передавать новые системы российского оружия для изучения солдатами ВСУ.

Повышение обороноспособности или подготовка к реваншу?

У армянских властей нет планов на реванш после проигрыша в войне 2020 года, утверждает Грант Микаэлян. По его словам, руководство Армении намерено заключить мирный договор с Азербайджаном и «перевернуть страницу конфликта».

«Но у Армении есть необходимость увеличения обороноспособности, которая не обеспечивается соответствующей инфраструктурой. Стране, недавно пережившей войну, это необходимо из-за отсутствия доверия с противником», — подчеркнул Микаэлян.

Зачем Индия и Франция помогают Армении

СМИ пишут, что рост оборонного сотрудничества связан с попытками армянского руководства «перетянуть» на свою сторону Индию.

«Ереван проводит курс на формирование новой оси стран Индия — Иран — Армения в противовес блоку Пакистан — Азербайджан — Турция», — отмечает издание The Economic Times.

Журналисты напоминают, что армянское руководство выступило с целым рядом инициатив. Ереван предлагает Индии развивать проекты в строительстве, промышленном производстве, туристической инфраструктуре.

Желание Индии сотрудничать с Арменией — ответ на хорошие отношения Азербайджана с Пакистаном, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Ильдар Велизаде. По его словам, Нью-Дели раздражают дружеские связи двух стран, поэтому Индия решила «насолить» и помочь Еревану.

Фото: t.me/military_arm Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении

«Кроме того, за этим маячит тень Франции. Париж в последнее время стал одним из основных игроков, снабжающих Индию вооружением. Индийское вооружение производится по французской лицензии. Сегодня мы наблюдаем создание трио Франция — Индия — Армения», — сказал Велизаде.

Похоже, что Пашинян пытается сформировать новый военный блок против Азербайджана. И делает он это при помощи НАТО, которую представляет Франция. Россия отказалась помогать Еревану в новой военной авантюре через структуры ОДКБ, которая является исключительно оборонительным союзом, что и было продемонстрировано как Пашиняну, так и лидерам всех соседних стран во время операции по восстановлению законности в Карабахе. Армяне почему-то решили, что ОДКБ поможет им в нарушении суверенитета Азербайджана, и ожидаемо просчитались.

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