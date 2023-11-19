В Баку пройдет международная конференция по защите прав женщин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Баку

Двухдневная конференция Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин» начнется в Баку в понедельник, 20 ноября. Форум организован Азербайджаном, Угандой и Узбекистаном, сообщили корреспонденту NEWS.ru в оргкомитете. Участники конференции намерены выработать в рамках Движения план действий по улучшению положения женщин в общественной и в частной жизни.

Как заявлял ТАСС президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в июле на Шушинском глобальном медиафоруме, Движение неприсоединения за время председательства Баку получило новое дыхание благодаря работе в направлении его институционального развития. Председательство к Азербайджану перешло в 2019 году, в январе 2024 года движение возглавит Уганда.

Страны — участницы Движения неприсоединения работают над созданием женской платформы, сообщал в том же месяце президент Алиев. «В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения. Благодаря этим шагам, направленным на обеспечение институциональной устойчивости, мы, несомненно, оставим успешное наследие будущим председателям», — говорил Алиев на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения, посвященного теме «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

В октябре МИД Азербайджана сообщил, что в рамках Движения создаются женские и медийные платформы. Как заявили в ведомстве изданию Report, за прошедшие четыре года своего председательства Азербайджан предпринял важные шаги в деле институционализации Движения.