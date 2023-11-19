Баку посоветовал Еревану не упустить шанс на установление мира на Кавказе

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Армении нужно «воспользоваться сложившимися историческими возможностями» для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он подчеркнул, что Еревану пора прекратить агрессивную риторику в адрес Баку.

Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества, — отметил представитель ведомства.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех». Это предложение со стороны Еревана прозвучало в рамках обсуждения в Баку мирного договора.

До этого Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились об основных принципах мирного договора. В частности, стороны согласились, что демаркация пройдет по картам Генштаба СССР 1974–1990-х годов. Также есть понимание того, что Армения и Азербайджан не должны иметь территориальных претензий друг к другу, добавил он.