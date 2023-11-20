В Баку обвинили Францию в политике неоколониализма Алиев: колониализм ограничивает права женщин

Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

В Баку разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам конференции Движения неприсоединения (ДН) «Продвижение прав и расширение возможностей женщин», передает корреспондент NEWS.ru. Азербайджанский лидер отметил, что колониализм оказал негативное влияние на права женщин.

Мы высказали требование положить конец этой позорной практике. В этой связи приветствую проведение мероприятия по соответствующей теме параллельно с конференцией, — отметил Алиев.

Ранее МИД Франции выступил с заявлением, в котором призвал Азербайджан освободить всех армянских военнопленных. По словам представителя ведомства, Париж шокирован видеозаписью казни армянских пленных, в которой обвиняет военнослужащих ВС Азербайджана.

Двухдневная конференция Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин» началась в Баку 20 ноября. Форум организован Азербайджаном, Угандой и Узбекистаном. Участники конференции намерены выработать в рамках Движения план действий по улучшению положения женщин в общественной и в частной жизни.

Как заявлял Алиев, выступая в июле на Шушинском глобальном медиафоруме, Движение неприсоединения за время председательства Баку получило новое дыхание благодаря работе в направлении его институционального развития. Председательство к Азербайджану перешло в 2019 году, в январе 2024 года движение возглавит Уганда.