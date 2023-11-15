«Будет полуколонией»: чем обернется для Армении попытка вступить в Евросоюз

Фото: EPA/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова отказался от участия в заседании ОДКБ и понадеялся, что партнеры по блоку «поймут это решение». Очередной демарш доказывает, что Ереван продолжает политику отдаления от Москвы и делает выбор в пользу западных стран. Это уже и не скрывают — на форуме в Брюсселе армянские власти заключили декларацию об интеграции в Европу, где поставили ребром вопрос о вхождении республики в ЕС. Как Армению готовят к вступлению в Европейский союз и насколько это вероятно — в материале NEWS.ru.

Почему Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ

Никол Пашинян уведомил белорусского президента Александра Лукашенко, что не приедет в Минск 23 ноября на саммит ОДКБ. Армянский премьер выразил надежду, что партнеры по организации отнесутся к этому решению с пониманием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил сожаление, что армянский премьер не воспользуется возможностью личного общения. По его словам, подобные встречи — хороший повод для «обмена мнениями» и «сверки часов». При этом он подчеркнул, что формат ОДКБ сохраняет свою актуальность.

Фото: kremlin.ru Никол Пашинян уведомил белорусского президента Александра Лукашенко, что не приедет в Минск 23 ноября на саммит ОДКБ

Однако в Ереване думают иначе. Армянский премьер не принимает участие в мероприятиях военного блока уже почти год. В интервью изданию The Wall Street Journal 25 октября Никол Пашинян выразил недовольство тем, как ОДКБ и Россия выполняют свои союзнические обязательства. Армении, по его словам, необходимо диверсифицировать отношения в сфере национальной безопасности, и именно поэтому республика ищет себе новых партнеров.

Видимо, по той же причине «ввиду ряда обстоятельств» армянский премьер не поехал в Бишкек на саммит глав СНГ. О каких именно обстоятельствах шла речь — пресс-служба армянского премьера не уточнила.

Кто будет новыми партнерами Армении

Между тем в последнее время активизировались визиты армянских чиновников в европейские страны и США. Сразу после отказа от саммита глав СНГ Пашинян отправился в Париж, где принял участие в дискуссионном форуме, инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, лидеры двух стран провели переговоры и обсудили вопросы углубления и расширения армяно-французского сотрудничества в сферах экономики, развития инфраструктур и других сферах.

Фото: AP/ТАСС Сразу после отказа от саммита глав СНГ Пашинян отправился в Париж, где принял участие в форуме, инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном

По примеру начальника себя ведут и члены команды армянского премьера. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече с коллегами по СНГ в Москве. Чиновник объяснил свое отсутствие недостатком времени в рабочем графике, однако потом неожиданно нашел возможность пообщаться с советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

14 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Лондон с целью «вывести отношения двух стран на новый уровень». Для этого дипломат анонсировал подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Великобританией. Мирзоян отметил, что Ереван готов контактировать с Лондоном для решения глобальных проблем и продвижения общих интересов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу NEWS.ru прокомментировать игнорирование мероприятий ОДКБ и СНГ со стороны армянского руководства предложила самостоятельно делать выводы о политике Еревана.

Что говорится в декларации об интеграции Еревана в ЕС

По итогам форума «Стратегическое будущее Армении: Армения — Европа» в Брюсселе, в котором принимал участие и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, его участники подписали декларацию. В ее тексте стратегической перспективой отношений Еревана и Брюсселя заявлена интеграция Армении в Европу.

«Стратегическое будущее Армении — полноправное членство в Европейском союзе», — говорится в документе.

При этом в тексте также содержится требование к властям Армении выйти из состава ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и продолжить отношения с Россией исключительно в двустороннем формате.

«В сфере безопасности путь Армении — евро-атлантическая интеграция, развитие двусторонней или многосторонней всеобъемлющей безопасности и военного сотрудничества со странами НАТО, а также с Индией», — говорится в декларации.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Эксперты полагают, что ЕС не примет Армению в свои ряды

Куда Пашинян ведет Армению

Отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске демонстрирует курс его правительства на разрыв интеграционных связей в рамках постсоветского пространства, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ереван намерен таким образом переложить на Россию ответственность за ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Армянское политическое руководство продолжает заигрывание с Западом, не до конца отдавая отчет, что это тупиковый путь для армянского народа. Чужой опыт обычно никого и ничему не учит. Остается только сожалеть», — заявил Слуцкий.

Сможет ли Армения войти в ЕС

Армению в ЕС не примут, потому что в ближайшее время в организации в целом не будет новых членов, заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков. По его словам, Брюссель дает Армении «пустые обещания, чтобы оторвать республику от союзников, в частности от России, и подчинить ее Западу».

«Речи о вступлении Армении в ЕС не идет. Западникам главное — пообещать Еревану что-то и подписать ассоциированное соглашение о некоем членстве. Через это уже проходила Украина, из-за которой случился трагический Майдан. Армения будет не членом ЕС, а ее полуколонией», — отметил Марков.

Политолог также отметил, что у ЕС есть еще глобальная стратегическая цель — создать вокруг себя пространство зависимых, полуколониальных государств.

«Армянские власти соглашаются на это, потому что Россия не помогла им в конфликте с Азербайджаном по вопросу Карабаха. Они надеются, что Запад сильный, и он обязательно Еревану поможет», — подчеркнул Марков.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время в ЕС примут только страны западных Балкан.

«Остальные государства принимать не будут, так как население ЕС выступает против. Европейское пространство переполнено мигрантами с Ближнего Востока и бедных стран Восточной Европы — Польша, Румыния, Болгария», — напомнил политолог.

Что сказал Лукашенко о планах Пашиняна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ Армении от участия в саммите ОДКБ, пытался предостеречь Пашиняна от «необдуманных шагов». Белорусский лидер посоветовал армянскому премьеру «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию». Лукашенко далеко не первый, кто призывает армянские власти «не рубить с плеча».

Однако в Ереване не воспринимают такие предупреждения всерьез и продолжают гнуть свою прозападную линию. Вместо того чтобы подписать мирный договор с Азербайджаном и нормализовать жизнь в регионе, Пашинян мечтает об евроинтеграции, руководствуясь собственными политическими амбициями. Ради которых Армения лишается последних возможностей для развития, разрушая связи с главным экономическим партнером — Россией.

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