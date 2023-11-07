Секретарь Совбеза Армении не поедет на встречу с коллегами по СНГ в Москву

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Армен Григорян

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не примет участия во встрече с коллегами из стран СНГ в Москве, сообщает «Арменпресс» пресс-секретарь чиновника Татевик Петросян. Мероприятие состоится 8 ноября.

Григорян не поедет в Москву и не примет участия в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве, — сообщила Петросян.

Ранее замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что страна не рассматривает возможность выхода из ОДКБ. Дипломат отмечал, что представители Еревана продолжают принимать участие во встречах как в рамках ОДКБ, так и СНГ и ЕАЭС. Ованнисян также прокомментировал заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщившей ранее в ходе брифинга, что Москва готова в ближайшее время организовать переговоры с участием министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. По его словам, Ереван пока не получал приглашения на эту встречу.

В сентябре в Telegram-канале «Баграмян-26», который считается проправительственным ресурсом Армении, появились сообщения, что «Россия готовит государственный переворот в Армении». Сообщалось, что в республике находятся около трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», цель которых — «свергнуть премьер-министра страны Никола Пашиняна». Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин тогда заявил, что слухи о планах Кремля организовать госпереворот в Армении — это «бред сивой кобылы». По его словам, такие публикации распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России.