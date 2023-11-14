Кремль отреагировал на отказ Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ Песков: Кремль сожалеет об отказе Пашиняна приехать в Минск на встречу ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Кремль сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такие встречи являются хорошим поводом для обмена мнениями.

Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства, — сказал представитель Кремля.

14 ноября пресс-служба армянского правительства сообщила о телефонном разговоре Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в котором армянский премьер проинформировал белорусского лидера об отказе участвовать во встрече ОДКБ. Армянский премьер выразил надежду на, что коллеги по организации поймут его решение.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался посетить Москву и принять участие в заседании с коллегами по СНГ. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в этот момент он встречался с советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. Дипломат призвала самостоятельно делать выводы о политике Еревана исходя из ситуации.