Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ в Минске

Фото: kremlin.ru/ Владимир Смирнов, ТАСС

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, которое состоится 23 ноября, сообщила пресс-служба армянского правительства. Глава кабмина выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение, — говорится в сообщении.

Ранее лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян заявил, что Ереван может повторить судьбу Украины, Молдавии и Грузии, если продолжит прозападный курс и выйдет из ОДКБ и СНГ. По его словам, люди, которые сейчас у власти в Армении, изначально пришли с идеями изменить ее внешнеполитический вектор, но они понимали, что у них нет возможности совершить такой резкий разворот, поэтому действовали постепенно.

В начале ноября замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что страна не рассматривает возможность выхода из ОДКБ. Дипломат отмечал, что представители Еревана продолжают принимать участие во встречах как в рамках ОДКБ, так и СНГ и ЕАЭС.