Армянский политик рассказал, что ждет Ереван после выхода из ОДКБ и СНГ Депутат Саргсян: Ереван может повторить судьбу Украины, Молдавии и Грузии

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Ереван может повторить судьбу Украины, Молдавии и Грузии, если продолжит прозападный курс и выйдет из ОДКБ и СНГ, заявил NEWS.ru лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян. По его словам, люди, которые находятся сейчас у власти в Армении, изначально пришли с идеями изменить ее внешнеполитический вектор, но они понимали, что у них нет возможности совершить такой резкий разворот, поэтому действовали постепенно.

Необходимы концептуальные изменения. Отдать власть очень легко, но отобрать ее очень сложно. Мы помним, что случилось с Украиной, Молдавией и Грузией. Если все пойдет по накатанной, то Армению ждет такой же сценарий. Мы как нация должны объединиться. Но этого сегодня, к сожалению, нет, — признал Саргсян.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране не стоило рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его словам, Москва сама нуждается в вооружении и сейчас не может обеспечить потребности республики, которая уже «вкусила горькие плоды» своей ошибки. Он также заявил, что политически Москва отдаляется от региона, что по мнению Пашиняна, приведет к тому, что однажды в Армении «могут проснуться и увидеть», что России на Южном Кавказе «больше нет».