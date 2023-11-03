В Армении не обсуждают вопрос о выходе из ОДКБ Замглавы МИД Армении: в Ереване не обсуждают выход страны из ОДКБ

Заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что в стране не обсуждают выход из ОДКБ, его слова передает «Интерфакс». Он добавил, что Ереван продолжает принимать участие во встречах на площадках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.

Мы продолжаем участвовать в соответствующих встречах. Уровень замминистра или вице-премьера — достаточно высокий уровень. На соответствующем уровне участвуем, — сказал замминистра МИД.

Дипломат отметил, что решение России открыть генконсульство в городе Капан Сюникской области поспособствует развитию отношений между государствами. Ованнисян также подчеркнул, что встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и главы администрации президента Украины Андрея Ермака, которая прошла на Мальте, не носила антироссийский характер.

Я бы не сказал, что эта встреча была посвящена Украине. Такая оценка не соответствует действительности, учитывая повестку дня этой встречи, — ответил Ованнисян на соответствующий вопрос журналиста.

Замглавы МИД Армении заявил, что Ереван не получал приглашения на встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве. По его словам, это было озвучено пока только в качестве идеи.

Ованнисян сообщил, что Армения подпишет соглашение с Европейским союзом о статусе и льготах наблюдательной миссии ЕС. Речь идет о медицинском обслуживании или, например, пользовании транспортом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Дипломат подчеркнула, что российская сторона приветствует любые контакты, способствующие ослаблению напряженности в отношениях между Баку и Ереваном.