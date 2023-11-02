Москва готова организовать встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении Захарова: Москва готова организовать встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном

Москва готова в ближайшее время организовать встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, сообщила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что российская сторона приветствует любые контакты, способствующие ослаблению напряженности в отношениях между Баку и Ереваном.

В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, — сказала Захарова.

27 октября премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов провели переговоры в Грузии. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили также провел отдельные двусторонние встречи с коллегами из двух стран, обсудив сотрудничество в различных сферах, в том числе экономики и торговли.

Пашинян ранее выразил надежду, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан в ближайшие месяцы. В конце октября в Брюсселе должна была состояться встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, но впоследствии она была отменена. Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара назвала причиной нехватку времени.