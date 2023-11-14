Лукашенко предостерег Пашиняна от необдуманных шагов к дезинтеграции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну не торопиться и серьезно обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По ее словам, Лукашенко спокойно отнесся к отказу Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ.

Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент [Лукашенко] предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию, — сообщила Эйсмонт.

Лукашенко с пониманием отнесся к отказу Пашиняна от встречи ОДКБ, так как это «дело руководителя любого государства», добавила пресс-секретарь. Приглашение на саммит, который пройдет в Минске 23 ноября, было адресовано премьеру Армении так же, как и другим главам государств — членов организации, указала Эйсмонт. Так, президент РФ Владимир Путин принял приглашение в ходе недавней телефонной беседы, отметила она.

Ранее Пашинян проинформировал Лукашенко в телефонной беседе, что не сможет приехать на минский саммит ОДКБ. Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, Пашинян выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.