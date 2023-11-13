«В вакууме»: где окажется Армения в случае выхода из СНГ и ОДКБ

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Армения приняла от Франции партию бронеавтомобилей Bastion, которые, по данным издания Ouest France, отвергли на Украине из-за их слабой защищенности. Такое поведение союзника по ОДКБ, скорее всего, не понравится и Москве, за спиной которой Ереван заключает военные сделки с западными странами. Параллельно армянские СМИ сообщают о планах властей республики выйти из ОДКБ и СНГ, что еще больше отдалит страну от России. Как и почему Армения меняет свой внешнеполитический курс и куда это ее приведет — в материале NEWS.ru.

Кто станет новым военным поставщиком Армении

Официально о поставках бронеавтомобилей Bastion французская сторона не сообщала. Ранее была информация о предстоящей отправке оборонительных вооружений — средств противовоздушной обороны, в частности, радиолокационных станций и зенитных систем. Отправка вместо этого боевых машин вызвала негодование Баку.

«Поставки указанной военной техники послужат усилению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении в регионе», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Впрочем, подобные военные сделки Еревана с западными странами были ожидаемы. В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении не стоило рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его словам, Москва сама нуждается в вооружении и сейчас не может обеспечить потребности страны, которая уже «вкусила горькие плоды» своей ошибки. Он также заявил, что политически РФ отдаляется от региона. По мнению Пашиняна, это приведет к тому, что однажды в Армении «могут проснуться и увидеть», что России на Южном Кавказе «больше нет».

Фото: africom.mil Армения приняла от Франции партию бронеавтомобилей Bastion

Как Армения отказалась от военных контрактов с Россией

Военные контракты с Западом стали альтернативой российскому вооружению. Армянские Telegram-каналы сообщали, что Ереван потребовал от Москвы вернуть $400 млн, выплаченные за поставки оружия, которые так и не начались. Власти страны выдвигают такие требования России из-за сложной социальной ситуации, возникшей в южнокавказской республике.

Российская сторона якобы отказалась вернуть деньги, мотивировав свое решение тем, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты. Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru отмечал, что Москве было бы выгодно реализовать все сделки, однако нужно быть готовыми к тому, что оборонные контракты могут быть расторгнуты из-за действий США и Франции, которые пытаются отдалить Армению от России.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Запад «обхаживает» Ереван и хочет дружить с ним против Москвы. Вместе с тем министр отметил, что Москва свободна от различного рода предубеждений против партнеров, которых выбирает себе Армения, и Ереван может самостоятельно определять свой курс.

Фото: mil.am Политологи считают, что отдаление от Москвы приведет Ереван к украинскому сценарию

Меняет ли Армения свой внешнеполитический курс

Пашинян заверял, что разговоры о смене внешнеполитического курса страны неуместны, правда, при этом умолчал о значении России для Армении. По его словам, власти страны не могут менять внешнеполитический вектор, так как внешняя политика Еревана «всегда ориентирована на государственные интересы».

В Москве же видят совсем иную картину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: в Ереване должны отдавать себе отчет в том, что «речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России».

«Нынешнее руководство республики целенаправленно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении», — подчеркнула Захарова.

Армянская газета «Паст» со ссылкой на свои источники рассказала подробности закрытой встречи Пашиняна с экспертным сообществом и журналистами, которая состоялась в начале октября. По словам одного из собеседников издания, присутствовавшего на встрече, Пашинян подтвердил факт изменения вектора внешней политики Армении. При этом он подчеркнул, что публично и официально об изменении курса сообщать не будут, это произойдет «тихо и мягко», так как некоторые партнеры страны против такого разворота. Хотя он прямо не пояснил, каких партнеров имеет в виду, но участники встречи, исходя из намеков армянского премьера, сделали вывод, что речь идет прежде всего об Иране. Отвечая на вопросы, Пашинян также заявил, что оставаться в союзе с Россией бессмысленно, так как «русские, ослабленные военными действиями, больше никому ничем не могут помочь».

Фото: МИД РФ Представитель МИД РФ Мария Захарова

Какие у Еревана планы на ОДКБ и СНГ

Также Пашинян на этой же встрече заявил, что больше не будет участвовать в работе ОДКБ и СНГ, и признался в поиске замены этим структурам. Впрочем, власти Армении уже почти год практически не принимают участия в мероприятиях этих организаций.

При этом армянский премьер заявил, что от западных партнеров поступают «очень интересные предложения» по разным направлениям.

«По нашей информации, Пашинян высоко оценил свою команду, занимающуюся внешнеполитическими вопросами, сказав, что они проделали и делают огромную работу, и заверил, что результаты не заставят себя ждать», — отмечают журналисты.

Если армянский премьер предпочел не обнародовать внешнеполитические планы армянского руководства, то секретарь Совбеза республики Армен Григорян не постеснялся сделать это в ходе выступления в Брюсселе на форуме «Стратегическое будущее в Армении». Он рассказал, что в Армении обсуждается вопрос превращения во внеблоковое государство.

«Хочу отметить, что в Армении, конечно, есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством. Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты являются лучшими для Армении, которые могут обеспечить безопасность и развитие, мир в регионе», — отметил Григорян.

Фото: mil.am Военные контракты с Западом стали альтернативой российскому вооружению

Вступит ли Армения в НАТО

Охлаждение отношений России и Армении беспокоит простых армян, однако власти, по всей видимости, это совершенно не волнует, заявил NEWS.ru армянский политолог Теван Погосян. По его словам, вместо поиска путей взаимодействия с Москвой Пашинян и его окружение «непонятно чем занимались». И Запад пытается использовать эту возможность.

«Я не знаю, что эта власть собирается делать. Понятно, что есть серьезные проблемы, которые надо решать. А руководители страны ничего не делают, только обвиняют друг друга. Ни с российской, ни с армянской стороны нет интереса разрешить вопросы. А Запад использует эту возможность в своих целях, чтобы вывести Москву с Южного Кавказа», — сказал Погосян.

По словам политолога, в Армении не поддерживают идею о внеблоковом статусе страны, потому что тогда непонятно, как она будет существовать и защищать свою безопасность. Он подчеркнул, что Ереван не может себе такое позволить.

При этом Погосян исключил вероятность того, что Армения в таком случае вступит в НАТО: для вступления в Североатлантический альянс необходимо разрешение Турции, у которой хорошие отношения с Россией и Азербайджаном.

«Анкара этого не позволит», — указал политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Эксперты сомневаются, что Армения сможет вступить в НАТО

К чему приведут заигрывания Еревана с Западом

Люди, которые находятся сейчас у власти в Армении, изначально пришли с идеями изменить ее внешнеполитический вектор, но они понимали, что у них нет возможности совершить такой резкий разворот, поэтому они действовали постепенно, заявил NEWS.ru лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян.

«Необходимы концептуальные изменения. Мы помним, что случилось с Украиной, Молдавией и Грузией. Если все пойдет по накатанной, то Армению ждет такой же сценарий. Мы как нация должны объединиться. Но этого сегодня, к сожалению, нет», — признал Саргсян.

Нынешняя армянская власть стремится к интеграции с Западом, но, осознавая, что на это необходимы десятилетия, решила провести этот промежуточный этап в качестве внеблокового государства, пояснил NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. По словам политолога, это чревато серьезными рисками для Еревана.

«Программа по выходу из российского влияния обеспечивалась армянскими властями с самого начала. Поражение в карабахском конфликте — лишь повод. Армения рискует так потерять российскую зону безопасности, не приобретя западной. Другими словами, безопасность Армении может оказаться в вакууме», — сказал Микаэлян.

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